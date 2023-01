Zimą w teren? Tak, i to rowerem oraz autem

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Można się zastanawiać czy ruch fizyczny zimą jest wskazany? W końcu jest zimno, ale nie ma nic lepszego niż trochę wysiłku w rekreacyjny sposób na świeżym powietrzu. Przekonuje do tego zarówno Ford, jak i Maja Włoszczowska.

Zobacz wideo Obowiązkowe wyposażenie roweru. Policja przypomina, co na pewno sprawdzi, kiedy zatrzyma rowerzystę

Jednym z najpopularniejszych sposobów na spędzanie czasu na świeżym powietrzu jest jazda na rowerze. Jednak, aby jazda na rowerze zimą była bezpieczna należy posiadać odpowiedni rower. Nasz olimpijka poleca gravelowy.

Istotnym elementem jest również strój. Jak podkreśla wicemistrzyni olimpijska najlepiej ubrać się na popularną „cebulkę" stosując m.in. bieliznę termoaktywną z wełny merynosów i profesjonalną odzież z membraną. Błędem jest zakładanie wielu grubych warstw, dzięki którym człowiek za bardzo się nagrzewa. Lepiej wybrać cieńsze ubrania, ale więcej.

Kolejne sprawa to miejsce. Idealnym terenem do zimowych przejażdżek jest zdaniem polskiej kolarki las, który znajdziemy w najbliższym otoczeniu zarówno dużych miast, jak i mniejszych miejscowości.

Jednak trzeba jakoś dojechać do lasu, jeśli nie mieszka się w jego pobliżu. I tutaj na scenę wchodzi Ford, a dokładniej model Explorer, czyli flagowy SUV tego producenta, który dostępny jest w napędem hybrydowym typu plug-in. Ponieważ Maja Włoszczowska jest obecnie ambasadorką firmy, to chwali jego zalety, a w szczególności, to że daje pewność podczas jazdy i na nieutwardzonych drogach.

Zwraca również uwagę, że jest w stanie zmieścić cztery rowery po złożeniu siedzeń.

Można dokupić do modelu sporo akcesoriów np. bagażniki do mocowania na haku holowniczym, boxy dachowe, uchwyty rowerowe do mocowania na dachu oraz z tyłu pojazdu, a także przystawki umożliwiające przewóz nart lub kajaka.

Warto zadbać o swoją kondycję fizyczną. Organizm podczas takich ćwiczeń jak jazda na rowerze wytwarza endorfiny, które pomogą przetrwać szare dni i poprawią nasz układ odpornościowy.