Dziś rozrosła się strefa płatnego parkowania w Warszawie. Pamiętajcie!

2 stycznia 2023 roku w Warszawie zostanie zaktualizowana strefa płatnego parkowania. Włączone zostaną do niej dwie lokalizacje. Pierwsza na Pradze-Północ. Druga na Mokotowie. Mowa konkretnie o takich ulicach jak:

plac Hallera, czyli kwartał ulic Jagiellońskiej, Ratuszowej, 11 Listopada i Starzyńskiego – Praga Północ.

SPP zostanie poszerzona do ulicy Różanej – Górny Mokotów.

SPP zostanie poszerzona do ulicy Gagarina – Dolny Mokotów.

Widok parkometrów i specjalnych znaków informacyjnych w tym rejonie miasta po 2 stycznia nie powinien zatem nikogo dziwić.

Poszerzenie SPP w Warszawie. Zalety ponoć są aż trzy

Skąd pomysł poszerzenia strefy płatnego parkowania w Warszawie? Władze stolicy mówią o trzech kwestiach. Po pierwsze chodzi o regulowanie sytuacji parkingowej i większej swobodzie postoju pojazdów dla mieszkańców danych rejonów miasta. Po drugie zaletę powinny odczuć osoby jedynie przyjeżdżające do dzielnic objętych SPP. Opłata gwarantuje bowiem większą cyrkulację parkujących pojazdów. Po trzecie objęcie strefą pozwala na zmianę organizacji ruchu i zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

W rejonie pl. Hallera do tej pory mogło legalnie zaparkować 1308 pojazdów. Zmiana organizacji stref parkowania (m.in. za sprawą wdrożenia na niektórych ulicach ruchu jednokierunkowego) sprawiła, że obecnie ilość miejsc wzrosła do 1473 samochodów. To oznacza, że jednocześnie zatrzyma się o 165 aut więcej.

Ile kosztuje parkowanie w strefie płatnego parkowania w Warszawie?

Ile trzeba zapłacić za postój w nowych częściach SPP w Warszawie? Dokładnie tyle samo, co w pozostałym rejonie strefy. Pierwsza godzina kosztuje 4,5 zł, druga 5,4 zł, trzecia 6,4 zł, a czwarta i każda kolejna 4,5 zł. Co więcej, na nowych ulicach SPP na Pradze Północ i na Mokotowie pojawiły się również abonamenty mieszkańca. W jego przypadku dostępne są dwie opcje:

abonament rejonowy – kosztuje 30 zł rocznie i pozwala na bezpłatne parkowanie w niedalekim rejonie od miejsca zameldowania.

abonament obszarowy – kosztuje 600 zł rocznie i pozwala na parkowanie na całym osiedlu.

Abonament mieszkańca w strefie płatnego parkowania

Co trzeba zrobić, aby móc opłacić abonament mieszkańca? Wystarczy odpalić stronę ZDM w Warszawie lub odwiedzić jeden z punktów obsługi pasażerów ZTM. Jednocześnie kierujący powinni spełnić następujące warunki: