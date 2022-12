Łania na przejściu zachowała się lepiej niż niektórzy piesi. Nagranie z Zakopanego hitem internetu

Przejścia dla pieszych mają zagwarantować przechodniom bezpieczeństwo przy przekraczaniu jezdni. Niestety, niektórzy z nich nie dbają wystarczająco o zachowanie ostrożności — nie rozglądają się, a czasem także wkraczają na nie bez upewnienia się, że kierowcy na pewno ich dostrzegli i zaczęli zwalniać. Okazuje się, że niektóre dzikie zwierzęta wypracowały lepsze odruchy, niż co poniektórzy piesi.

Na facebookowym profilu Lubuscy Łowcy Burz zamieszczono nagranie zarejestrowane w Zakopanem, na którym widać wzorowe zachowanie łani przechodzącej przez przejście dla pieszych. Zwierze zatrzymało się, rozejrzało na boki, po czym spokojnie przeszło na drugą stronę jezdni.

Do tej pory nagranie zgromadziło ponad 3 mln wyświetleń. Większość internautów wręcz rozpływa się nad zachowaniem łani. To tylko niektóre z komentarzy zamieszczonych pod filmikiem:

Teraz na pasach zwierzęta wykazują więcej rozsądku niż piesi, ostatnio psa przepuściłem, bo czekał na pasach i ruszył, dopiero jak widział, że się zatrzymałem, a ludzie pakują się prosto pod koła bez myślenia, czy auto ma szansę wyhamować

Nawet zwierzęta wiedzą, by się zatrzymać i rozejrzeć a ludzie tego nie są w stanie ogarnąć

To przykład jak przechodzi się przez przejście dla pieszych. Przed przejściem zatrzymujemy się, rozglądamy i dopiero przechodzimy jak się samochody zatrzymają. Nie wbiegamy !!! Nawet sarna to wie !

Dzikie zwierzęta w Zakopanem to dość powszedni widok. Wiele z nich potrafiło już dostosować się do warunków, w jakich przyszło im żyć, przez co takie "pocztówki" coraz rzadziej stają się zaskakujące. Pozostaje jedynie wziąć przykład z łani i przy korzystaniu z przejść postąpić w podobny sposób — zatrzymać się, obejrzeć na boki, upewnić się, że kierowcy nas dostrzegli i zdołają nas bezpiecznie przepuścić, i dopiero wtedy przejść na drugą stronę.