Chciałbyś G klasę, ale cię na nią nie stać? Japoński tuner ma dla ciebie idealne rozwiązanie

Tokyo Auto Salon to prawdziwa uczta dla motoryzacyjnych maniaków. W przyszłym roku rozpocznie się już 13 stycznia. Z tej okazji Damd, japoński tuner znany głównie z wariacji na temat pojazdów Suzuki, przygotował aż trzy autorskie wersje modelu Jimmy nawiązujących do Mercedes klasy G.

Little-G, czyli mała G klasa

Advance, Traditional i Aventura - właśnie tak nazwano premierowe wersje przerobionego Jimmy, nazwanego Little-G. Każda z nich reprezentuje inną generację jednego z najbardziej kultowych modeli marki ze Stuttgartu. Zacznijmy więc od początku, czyli od wersji Traditional.

Wzorowana jest na pierwszej, najbardziej spartańskiej generacji G klasy (oznaczenie W460), którą na rynek "cywilny" wprowadzono w 1979 roku (przez parę wcześniejszych lat był to pojazd przeznaczony wyłącznie dla wojska i różnego rodzaju służb). Mamy więc charakterystyczny, kontrastujący z resztą nadwozia grill z zintegrowanymi lampami, stalowe felgi w stylu retro z oponami Bridgestone Dueler, a także zderzaki i nakładki nadkoli sygnalizujące typowo wyprawowo-roboczy charakter pojazdu. Nie zapomniano o wąskich tylnych lampach, bagażniku dachowym oraz drabince.

Damd Little-G Traditional Fot. Damd

Kolejny, Aventura, to już nawiązanie do W463, najdłużej produkowanej generacji, która w ciągu swojej prawie 30-letniej rynkowej kariery (od 1989 do 2018 roku), przeszła kilka liftingów. Wnioskując po wyglądzie, Japończycy czerpali z ostatniej jej odsłony, przy czym chodzi o wersje od AMG. Można to poznać po dość obszernych wlotach powietrza w zderzaku oraz dwużeberkowej poprzeczce przechodzącej przez grill. Sportowego charakteru dodają także wykończone na czarno felgi w stylu BBS.

Damd Little-G Aventura Fot. Damd

Zwieńczeniem jest wersja Advance, czyli adaptacja najnowszej gelendy W464. Jest ona najbardziej "cywilizowana" ze wszystkich trzech mini G klas od Damd. Nie ma już bagażnika dachowego, drabinki, a proste lusterka ustąpiły miejsca bardziej nowoczesnym i zabudowanym odpowiednikom. Także osłona koła zapasowego wskazuje na nieco bardziej miejski charakter pojazdu.

Damd Little-G Advance Fot. Damd

Oprócz g-klasowych wcieleń Jimmy, Damd przygotował także dwie inne ciekawe pozycje. Pierwszą z nich jest Suzuki Spacia, ochrzczona nazwą Little-D, nawiązująca wyglądem do Land Rovera Defendera. Drugim z kolei jest nieco uszlachetnione Suzuki Hustler, które ze względu na swoje crossoverowe dodatki, otrzymało oznaczenie Country.

Wszystkie pojazdy (może oprócz zmodyfikowanego Hustlera), wyglądają interesująco i z pewnością zyskają liczne grono fanów. Niestety, dla osób które nastawiły się już na ich zakup mamy złe wieści - pojazdy będą oferowane jedynie dla japońskiej klienteli. Pozostaje jedynie ich import.