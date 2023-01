Nieślubne dziecko Hummera i Toyoty FJ Cruiser? To elektryczny, chiński Mengshi M-Terrain

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Chińczycy lubią naśladować, łączyć i wzorować się na zagranicznej konkurencji. Elektryczny SUV Mengshi M-Terrain wygląda jak Hummer i FJ Cruiser w jednym, ale bardziej dziko.

Zobacz wideo Kochamy motoryzację, ale musimy zrównoważyć transport

Zbudowany dla marki Mengshi firmy Dongfeng, M-Terrain jest dosyć oryginalny. Ma bardzo podobną konstrukcję do koncepcji zaprezentowanej na początku tego roku, ale wprowadzono kilka zmian, aby uczynić go bardziej odpowiednim do użytku na zwykłych drogach.

Na przedzie widać groźnie wyglądający zderzak, który nie tylko dobrze wygląda, ale pomoże także pokonywać strome wzniesienia i pokonywać przeszkody. Projektanci Mengshi stworzyli również czarną osłonę chłodnicy, a także zamontowali charakterystyczne reflektory do jazdy dziennej. Osłona podwozia i brązowe akcenty wokół świateł przeciwmgielnych i osłony chłodnicy dopełniają całości.

Surowy wygląd kontynuowany jest na drzwiach, a dokładniej na umieszczono w ich okolicy duże zawiasy i progi boczne. Auto charakteryzuje się ostrymi liniami i przetłoczeniami podobnymi do tych zastosowanych w Hyundaiu Tucsonie. Są również srebrno-czarne koła bardzo podobne do tych z GMC Hummer EV, ale sylwetka przypomina bardziej wcześniej wspomniana Toyotę.

Z tyłu widać osłonę koła zapasowego, światła LED i niemniej ostry zderzak.

Hummer gigant wyjechał na drogi. To auto ekscentrycznego Tęczowego Szejka

SUV jednak nie został jeszcze w pełni zaprezentowany, zatem nie ma większych informacji dotyczących układu napędowego.

Oczekuje się, że będzie oferowany w wersji całkowicie elektrycznej. Według plotek ma być wyposażony w akumulator o pojemności 140 kWh z czterema silnikami elektrycznymi, aby zapewnić łącznie ponad 1000 KM mocy. Chińskie raporty sugerują, że ten model będzie w stanie przejechać do 500 km na jednym ładowaniu. Wersja z większym zasięgiem ma być wyposażona w akumulator o pojemności 65,88 kWh, ale z małym silnikiem, przez co zasięg ma wynosić 800 km.