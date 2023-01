Suzuki Jimny jako kamper? Tak, jeśli masz namiot Canotier J3 Pop-Top

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Suzuki Jimny spodobał się wielu osobom ze względu na swoją urodę, proporcje i rzeczywistym właściwościom terenowym. Japońska firma Kamado stworzyła do niego namiot typu pop-top.

Nazwa Canotier J3 nawiązuje do francuskiego słowa oznaczającego słomkowy kapelusz z płaskim daszkiem. Tak samo umieszczony jest na dachu Jimny’ego.

Waży zaledwie 45 kg, dzięki czemu firma zapewnia, że nie doda zbyt wiele masy do Suzuki.

Chociaż namiot jest ograniczony długością dachu Jimny’ego, to nadal powinien być wygodny. Mierzy on 2100 mm długości, 1120 mm szerokości i 970 mm wysokości. Jest on wystarczająco długi by pomieścić dorosłą osobę, chociaż nie będzie to szczyt komfortu.

Aby wejść do niego pomaga wysuwana drabina, która można schować do wnętrza auta. Namiot wyposażony jest w matę i prześcieradło. Wszystko dostarczane jest w etui.

Sam namiot wykonany jest z neoprenu, czyli tego samego materiały, który używany jest do produkcji pianek. Będzie zatem wodoodporny, a zarazem utrzyma ciepło.

Kamado Canotier J3 kosztuje 770.000 JPY. Problem polega na tym, że firma zaznacza, że ich specjaliści muszą zainstalować namiot, zatem nie ma możliwości zaoszczędzenia pieniędzy i zrobienia tego samemu. Co dalej za tym idzie, Jimny klienta musi znaleźć się w Japonii.