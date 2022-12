Android Auto 8.2 - jak cieszyć się nową wersją? Google nie udostępnia jej wszystkim

Więcej porad w zakresie aplikacji dla kierowców znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Android Auto jest obecnie jedną z bardziej popularnych aplikacji. Za jej sprawą telefon posiadający system operacyjny Android łączy się z samochodem. Dzięki temu na ekranie systemu multimedialnego w aucie pokazują się treści sms-ów czy wskazówki nawigacji. Co więcej, poprzez system głośnomówiący pojazdu, kierowca może prowadzić rozmowy telefoniczne. Aplikacja właśnie otrzymała kolejną aktualizację.

Android Auto 8.2. Zmian widocznych mało. Dużo nowości "od kuchni"

Operator Android Auto 8.2 nie chce oficjalnie komunikować zmian, które zostały dokonane w aplikacji. Powód? Ten jest dość prosty. Nie chodzi o tworzenie tajemnicy. Bardziej jest to wyraz tego, że aktualizacja działa przede wszystkim "od kuchni". Ma za zadanie głównie poprawić stabilność pracy. Sprawia że usunięte zostaną błędy, które pojawiły się przy poprzednich poprawkach, a które sprawiały m.in. problemy komunikacyjne na linii telefon-samochód.

Jak zdobyć aktualizację Android Auto 8.2?

Zasadnicze pytanie brzmi: jak zdobyć aktualizację Android Auto 8.2? No i tu pojawia się pewien problem. Bo choć dotarła ona do sklepu Google Play, nie jest dedykowana wszystkim użytkownikom i wszystkim telefonom. To jednak nie oznacza, że na tym możliwości kończą się. Kierujący ma bowiem jeszcze dwie opcje. Może:

starać się wymusi aktualizację ustawień poprzez root telefonu. Jako że jest to jednak uzyskanie dostępu do rdzenia ustawień systemowych, nie jest to opcja dobra dla mało wprawnych użytkowników smartfonów. pobrać instalkę Android Auto 8.2 i po prostu uruchomić ją na urządzeniu. To sprawi, że stara wersja zostanie automatycznie zaktualizowana do nowej.

Ważne jest to, że z Android Auto mogą korzystać osoby posiadające telefon z systemem operacyjnym Android. Posiadacze iPhone`ów mają możliwość skorzystania wyłącznie z aplikacji Apple CarPlay.

Android Auto 8.2, czyli otwarcie drzwi dla interfejsu Coolwalk

Serwis autoevolution.com donosi np. że widoczna zmiana jest jedna. Aktualizacja może przyspieszyć pojawienie się nowego interfejsu o nazwie Coolwalk. Przy czym zostaje on włączony po stronie serwera. Co daje Coolwalk? Z okienka statusu zniknie chociażby informacja o pogodzie i temperaturze. A do tego duża zaletą nowego interfejsu jest fakt, że dopasowuje się do wszystkich typów konsol, a w tym pionowych ekranów.

Pojawia się też informacja mówiąca o tym, że interfejs Coolwalk ostatecznie przypieczętuje kolejna aktualizacja. Tym razem mowa o Android Auto 8.2. Tyle że ta wersja jest obecnie jedynie wersją beta.