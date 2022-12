To tutaj powstanie największa na świecie turbina wiatrowa. Tak wyglądał transport 115-metrowych łopat [WIDEO]

Testowa turbina powstanie w duńskiej miejscowości Østerild, mieszczącej się w zachodniej Jutlandii na północy kraju. Kolos mierzący ok. 280 metrów wysokości został przetransportowany drogą morską do portu w Hanstholm, a następnie pokonał dwudziestokilometrowy odcinek drogi nr 29, by finalnie zostać dostarczonym na miejsce montażu. W pierwszej kolejności, na początku listopada, przetransportowano elementy składające się na wieżę oraz gondolę turbiny. Teraz przyszła kolej na sam jego wirnik.

W transporcie 20 grudnia przewieziono dwie łopaty, każda o długości rekordowych 115,5 metra. Wykorzystano do tego dwa zupełnie różne pojazdy. Jak donosi portal 40ton.net pierwszy zestaw składał się z ciągnika balastowego MAN TGX 41.640 duńskiej firmy Torben Rafn Transpor oraz specjalnej naczepy. Drugim była zdalnie sterowana samobieżna platforma mająca napęd w dwóch podwieszanych modułach, na przednim i tylnym zwisie.

Transport tak długich elementów wymagał od kierowcy i pilotów nie lada umiejętności. By operacja się udała, w pobliżu rond usunięto drzewa. Cały proces przewiezienia elementów trwał kilka godzin. Na szczęście obyło się bez komplikacji. Już wkrótce turbina rozpocznie pracę na pełnych obrotach w ramach pierwszych testów. Ich wyniki pomogą inżynierom wyeliminować wszelkie niedociągnięcia oraz wprowadzić potrzebne poprawki przed rozpoczęciem seryjnej produkcji, która zaplanowana jest na 2024 roku.

Vestas V236-15.0 MW to aktualnie największa turbina wiatrowa na świecie. Jedna taka maszyna ma być w stanie wyprodukować do 80 GWh energii rocznie, co ma zapewnić zasilanie dla ponad 20 000 gospodarstw domowych.