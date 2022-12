Ile można wypić na sylwestra, żeby rano jechać autem? Mniej, niż myślisz!

Kolejne porady związane z prowadzeniem pojazdów znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Zasada jest prosta: Piłeś? Nie jedź. Następnego dnia rano też. Nigdy nie rób wyjątków. Za kieliszek wódki i jedno piwo możesz trafić za kratki, bo po ich wypiciu w twoim organizmie będzie nieco ponad 0,5 promila alkoholu.

Sylwester to... dziś. A więc zasadnicze staje się pytanie kierowców brzmiące: ile można wypić, żeby rano jechać autem? Odpowiedź jest prosta. Najlepiej ograniczyć się do symbolicznej lampki szampana. I to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że alkohol jest zdradliwy. Rano możecie czuć się dobrze, ale cały czas będzie działał. Po drugie dlatego, że 1 stycznia z pewnością policja zintensyfikuje kontrole trzeźwości. A konsekwencje prowadzenia po alkoholu są opłakane.

Ile można wypić na sylwestra, żeby rano jechać autem?

Jak alkohol działa na organizm? Nie ma tu jednej recepty. Każdy człowiek jest inny, a każdy organizm reaguje na alkohol inaczej. Wiele zależy nawet od dnia. Ważne jest tempo picia, to co jemy, ile spaliśmy, ile ważymy. I każdy z tych czynników będzie miał wpływ nie tylko na poziom upojenia. Odzwierciedli się również w czasie potrzebnym do pełnego wytrzeźwienia. A to czasami trwa naprawdę długo.

Załóżmy że mówimy o mężczyźnie ważącym jakieś 90 kg. W sytuacji, w której impreza sylwestrowa będzie trwała od 20:00 do 2:00 i w tym czasie wypije on 6 piw, na osiągnięcie pełnej trzeźwości będzie musiał poczekać mniej więcej do godz. 12:00 1 stycznia. Nie ma zatem mowy o kierowaniu o poranku. A przecież to tylko piwo na godzinę. I przecież nie brakuje osób, które są w stanie spożyć dużo większe ilości trunków w czasie kilkugodzinnej, sylwestrowej zabawy.

Alkomat online i domowe sposoby na alkohol we krwi

W tym punkcie trzy rzeczy są pewne. Po pierwsze kilka mocnych drinków wypitych podczas sylwestra, na 200 proc. kasuje prowadzącego zza kierownicy 1 stycznia o poranku. Oczywiście, możecie sprawdzić się alkomatem online. Tyle że – i tu po drugie – jego wskazanie jest mocno orientacyjne. I pisząc mocno, mamy na myśli naprawdę mocno...

Prawdę powie tylko dobrej jakości alkomat. Ważne, żeby nie badać się chwilę po wypiciu - wtedy wynik będzie niewiarygodny. Z alkomatu za darmo skorzystasz na policyjnych komisariatach, a na wybranych stacjach benzynowych za kilkuzłotową opłatą. Po trzecie nie mylcie nigdy sposobów na kaca, ze sposobami na zbicie poziomu alkoholu we krwi. W szybszym wytrzeźwieniu nie pomoże ani picie wody w dużych ilościach, ani zimny prysznic, ani picie kawy, ani tłusty posiłek. Techniki te usuwają objawy, a nie przyczynę złego samopoczucia.

Kary dla pijanych kierowców w 2023 roku

Kwestią, o której musimy wspomnieć, są oczywiście kary dla pijanych kierowców. A podkreślamy to jeszcze raz, 1 stycznia można się spodziewać wzmożonej ilości kontroli trzeźwości. Co oznacza ujawnienie jazdy pod wpływem alkoholu?

Kierującemu za jazdę w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi utrata prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat, do 5 tys. zł grzywny i 15 punktów karnych. Kierującemu za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grozi utrata prawa jazdy na okres od roku do 15 lat, do 60 tys. zł grzywny, 15 punktów karnych i kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat (nietrzeźwość za kierownicą to bowiem przestępstwo, a nie wykroczenie!).

Piłeś? Nie jedź. To nie sugestia!

Podsumowując ten materiał musimy jeszcze raz podkreślić jego główne przesłanie. Zasada jest prosta. Piłeś? Nie jedź. Nie tylko tego samego dnia. Również następnego rano, a jeśli już musisz prowadzić, to najpierw sprawdź się alkomatem. Alkohol jest zdradliwy, a popularne metody mogą pomóc w walce z kacem, ale nie promilami we krwi.