Tablice T-6 paraliżują kierowców. Pierwszeństwo łamane i kierunkowskazy - co robić?

Pierwszeństwo na drodze kojarzy się przede wszystkim ze znakiem D-1 "Droga z pierwszeństwem". Warto jednak w tym punkcie pamiętać o tym, że tablica ta nie zawsze działa wzdłużnie. W polskim ustawodawstwie funkcjonuje również pojęcie pierwszeństwa łamanego. Jego wyznaczaniem zajmują się tablice T-6. Tablice, bo znak ten ma kilka wariantów.

Tabliczka T-6 ma cztery warianty. Warto je znać

Definicja tabliczki T-6 mówi o tym, że wskazuje ona rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Tabliczka przedstawia skrzyżowanie. Przebieg drogi, na której auta pojadą jako pierwsze, jest wyznaczony za pomocą grubej linii ciągłej. Cieńsza linia pokazuje, które drogi należy traktować jako podporządkowane. Jakie są warianty tabliczek T-6? Przepisy przewidują cztery, przy czym:

tabliczka T-6a pokazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie i jest umieszczana na drodze z pierwszeństwem,

tabliczka T-6b pokazuje układ dróg podporządkowanych lub prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych i jest umieszczana na drodze z pierwszeństwem,

tabliczka T-6c pokazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie i jest umieszczana na drodze podporządkowanej,

tabliczka T-6d pokazuje prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych i jest umieszczana na drodze podporządkowanej.

Przykładowe znaki T-6 fot. Moto.pl/ Domena publiczna

Pierwszeństwo łamane a kierunkowskazy

Mówiąc o pierwszeństwie łamanym, warto wspomnieć o jeszcze kilku kwestiach. Kluczowe są chociażby kierunkowskazy. Może się okazać, że droga z pierwszeństwem przebiega w prawą stronę i kierujący tak właśnie chce przejechać przez skrzyżowanie. Nadal jednak zmienia kierunek jazdy. Musi to zatem zasygnalizować za pomocą prawego kierunkowskazu. Jeżeli tego nie zrobi, popełnia oczywiście wykroczenie i może sprowokować pojazd na drodze podporządkowanej do przedwczesnego ruszenia. Potencjalnie to tworzy zatem ryzyko kolizji. Warto o tym pamiętać.

Kierunkowskazu nie trzeba włączać w sytuacji, w której pojazd porusza się na wprost. I nie ma znaczenia czy wjeżdża na drogę z pierwszeństwem czy z niej wyjeżdża.

W przypadku pierwszeństwa łamanego liczy się też zasada prawej dłoni

Niezwykle kluczowa na skrzyżowaniach z pierwszeństwem łamanym jest też zasada prawej dłoni. Załóżmy że do skrzyżowania dojeżdżają dwa auta z drogi podporządkowanej, a droga z pierwszeństwem jest pusta. Które jako pierwsze może kontynuować jazdę? Tu decyduje zasada prawej dłoni. Pierwszeństwa ustępuje ten pojazd, który ma drugiego uczestnika ruchu po prawej stronie.

Tabliczka T-6 i sygnalizacja świetlna. Który sygnał jest ważniejszy?

Na koniec warto omówić jeszcze jeden scenariusz. Bo jest przypadek, w którym i znak D-1, i tabliczka T-6 tracą jakiekolwiek znaczenie. Stanie się tak w sytuacji, w której ruch na skrzyżowaniu jest kierowany przez policjanta lub sygnalizację świetlną. Wtedy to funkcjonariusz lub światła wskazują, który z kierujących ma pierwszeństwo przejazdu, a który musi się zatrzymać.