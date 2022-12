Czy można jeździć autem, kiedy ma się grypę? Naprawdę myślisz, że znasz odpowiedź?

Więcej porad związanych z wpływem zdrowia na zdolność kierowania pojazdami publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Sezon grypowy w pełni. Tylko w przedświątecznym tygodniu potwierdzonych zostało około 300 tys. przypadków. Zalecenia w przypadku tej choroby są proste. Lepiej unikać wychodzenia z domu, kontaktów z innymi osobami, a do tego najlepiej nie forsować się i nawadniać organizm. Czy jednak grypa może stanowić także przeciwwskazanie do prowadzenia samochodu?

Kierowca chory na grypę ma gorszą koncentrację i refleks

Tak naprawdę nie ma oficjalnych zaleceń w tej sprawie. To może być jednak poważny błąd. Bo grypa oznacza nie tylko temperaturę i bóle mięśni. Choroba ta również poważnie osłabia koncentrację. Badania wskazują, że poziom skupienia może spaść nawet o 50 proc. A to nie wróży dobrze w przypadku prowadzenia pojazdu. Wszak koncentracja jest niezwykle kluczowa. Pozwala nie tylko pilnować wskazań formułowanych przez znaki drogowe, ale również ułatwia obserwowanie sytuacji drogowej.

W czasie grypy osłabiona jest jednak nie tylko koncentracja, ale i refleks. To oznacza, że trudniej będzie kierującemu zareagować w sytuacji, w której na drodze pojawi się sytuacja niebezpieczna. Trudniej będzie też ocenić odległość np. planując manewr wyprzedzania.

Kierowca chory na grypę a zalecenia lekarskie

W razie stwierdzenia grypy, lekarz zaserwuje szereg leków. Zastanawiając się nad możliwością prowadzenia pojazdów, warto również przejrzeć ich ulotki. W wielu z nich może pojawić się adnotacja mówiąca o przeciwwskazaniach do kierowania. To raz. Dwa warto pamiętać o tym, że niektóre składniki leku, obniżające zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, mogą pozostawać aktywne przez długi czas po podaniu leku.

Przeciwwskazanie do kierowania samochodu w razie grypy może być też czysto formalne. Bo w sytuacji, w której prowadzący otrzyma zwolnienie lekarskie, to będzie kwalifikować przede wszystkim do odpoczynku w domu. Na wypadek ewentualnej kontroli ze strony pracowników ZUS-u, lepiej zatem nie ruszać się z miejsca zamieszkania.

Kiedy z grypą można prowadzić samochód, a kiedy nie?

No dobrze, a więc z grypą prowadzić samochód czy lepiej tego unikać? To wszystko zależy... Jeżeli akurat jedziecie do przychodni na wizytę lekarską lub do apteki po leki, po prostu zwolnijcie i uważniej obserwujcie zachowania innych kierowców oraz sytuację w rejonie np. przejść dla pieszych. Takie środki ostrożności powinny wystarczyć w przypadku kilkukilometrowej przejażdżki. Dużo gorzej sprawa wygląda gdy mówimy o dalszej podróży lub kierowcy zawodowym. Wyjazdów i kilkugodzinnego prowadzenia lepiej unikać. Chociażby dlatego, że wraz z kolejnymi kilometrami poziom koncentracji będzie spadać.

Kierowca z grypą powinien zrezygnować z dalszego wyjazdu, ewentualnie poprosić któregoś z członków rodziny lub znajomego o prowadzenie pojazdu. To dużo bezpieczniejsze i mniej forsujące.