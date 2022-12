Robo Pies z reklamy Kii przydatny. Dzięki niemu dom znalazło 22 tysiące psów [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jak się okazuje reklama, które była emitowana podczas Super Bowl przyniosła nie tylko zyski dla Kii, ale także pomogła zwierzętom ze schronisk.

Po wyemitowaniu spotu Kia, we współpracy z The Petfinder Foundation, spędziła ostatni rok pracując nad znalezieniem domów dla zwierząt ze schroniska. Rok 2022 dobiega końca, a dzięki wysiłkom tych firm 22.422 zwierzaków ma teraz dom. Wszystko zaczęło się od tej reklamy:

Robo Pies zadebiutował w powyższej reklamie podczas Super Bowl 2022 dotyczącej Kii EV6. Robotyczny pies rusza w pościg za autem, ale gdy już widz myśli, że sztuczne zwierzę osiągnie swój cel, to traci zasilanie. Całe szczęście okazuje się, że z EV6 można ładować również inne urządzenia, w tym Robo Psa i tak kończy się ten spot.

Historia jednak dalej się ciągnęła. Kia przekazała darowiznę 500.000 dolarów na pokrycie kosztów adopcji zwierząt. Do tego producent zamówił również 10.000 darmowych Robo Dog NFT, a następnie drugą serię 10.000, które zostały sprzedane, przy czym większość wpłat ze sprzedaży trafiła do The Petfinder Foundation.

Ważne w tym wszystkim jest jeszcze to, że za każdym razem, gdy NFT zostanie odsprzedane, to 10 proc. z transakcji trafi do wspomnianej fundacji. Jak dotąd kampania Robo Dog NFT przyniosła kolejne 100.000 dolarów na pomoc zwierzętom w wydostaniu się ze schronisk i trafieniu do domów.

Na ten moment nie jest wiadomo czy historia Robo Psa będzie kontynuowana na ekranie lub w jakiejkolwiek innej formie. Jedno jest pewne, jak na minutę reklamy, akcja pomogła wielu zwierzętom.