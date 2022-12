Tym rowerem pojedziesz po zaśnieżonych zboczach. Ma gąsienice i płozę [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Początek zimy wiąże się w naszej szerokości geograficznej z odłożeniem rowerów na wieszak lub w kąt (przynajmniej dla większości). A co, jeśli dałoby się jeździć rowerem również po śniegu bez obawy przed upadkiem? Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest zestaw S-Trax Snowbike firmy FasterBikes.

FasterBikes działa w Tyrolu w Austrii i powstałą w 2014 r. To, co początkowo było hobby, rozwinęło się w stronę internetową, a teraz marka ma kilka centrów dystrybucyjnych w Europie.

Zestaw S-Trax został zaprojektowany do współpracy zarówno z rowerami elektrycznymi, jak i tradycyjnymi. Firma zapewnia, że montaż i demontaż zestawu jest prosty i szybki.

Wystarczy zdjąć oba koła. Z przodu instaluje się nartę, a z tyłu gąsienice. Ten pierwszy można zamontować na rowerach o szerokości przedniego widelca od 100 do 150 mm, podczas gdy drugi nadaje się do ram o szerokości od 130 do 200 mm. Producenci zalecają skontaktowanie się z nimi, aby dowiedzieć się, czy docelowy rower jest kompatybilny z zestawem S-Trax, a także informują, że ramy z pełnego włókna węglowego nie są obsługiwane. Zestaw ma całkowitą długość około 245 cm, która może się różnić w zależności od wybranego roweru. Jego elementy zbudowane są z aluminium.

Tylny element wyposażony jest w koło zębate w piaście Enviolo, które można zmieniać również pod obciążeniem. Rozmiary tarcz umożliwiają osiągnięcie maksymalnej prędkości 25 km/h. Twórcy twierdzą, że może się to różnić w zależności od rozmiaru tarczy roweru. Na kole napędowym zamontowana jest tarcza hamulcowa. Jednak wykorzystuje hamowanie mechaniczne zamiast hydraulicznego. Możliwe jest również zamówienie zestawu z silnikiem elektrycznym.

Cena zestawu S-Trax to 2499 euro. Jest to cena godna nowego roweru. Jeśli dołoży się do tego silnik to trzeba dołożyć co najmniej 400 euro, chociaż jego cena uzależniona jest od mocy.

Zestaw wysyłany jest w częściach i należy go samemu złożyć. Zawiera on nartę o długości 110 cm, część gąsienicową, przerzutkę w piaście Enviolo Extreme oraz układ hamulcowy z tarczą hamulcową, zaciskiem hamulca, linką Bowdena i dźwignią hamulca.

Czas dostawy zestawu w Europie to 1-2 dni. Zestaw wysyłany jest niemal na cały świat.