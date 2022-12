Używał gumowej maski i BMW do kradzieży aut. Policja zatrzymała złodzieja

Policjanci ze stołecznej policji przy współpracy kolegów z Białegostoku zrobili nalot na jedno z mieszkań w podwarszawskiej Zielonce, gdzie według informacji, które posiadali, miał się ukrywać 47-letni mężczyzna poszukiwany listem gończym.

Czekała na niego prawie 3-letnia odsiadka w związku z przestępstwami samochodowymi, jakich się dopuścił. Jak widać, nie miał w planach spędzać najbliższych lat za kratami, dlatego postanowił się ukrywać.

Funkcjonariusze nie mieli większych problemów z zatrzymaniem mężczyzny. Gdy zapukali do drzwi, otworzył im sam poszukiwany. Mężczyzna został zatrzymany, a w jego mieszkaniu znaleźli urządzenie służące do wykrywania nadajników GPS i urządzenia elektroniczne wykorzystywane do kradzieży samochodów. Wszystkie znalezione przedmioty mogły mieć związek z przestępczą działalnością mężczyzny.

Przy okazji sprawdzono samochód, który użytkował na co dzień. Policjanci znaleźli w BMW gumową maskę przypominającą ludzką twarz oraz narzędzia służące do włamywania się do aut. Szybko okazało się, że samochód uczestniczył wcześniej w kradzieży innego pojazdu na terenie stolicy. Pojazd został zabezpieczony do dalszych czynności i odholowany na policyjny parking. Oprócz tego funkcjonariusze zabezpieczyli również inne przedmioty, w tym m.in. telefony komórkowe.