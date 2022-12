Porady w zakresie eksploatacji pojazdu, ale i ekonomiki jazdy publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Wartości, które widać przy dystrybutorach na stacjach paliw od dobrych dziewięciu miesięcy, są delikatnie mówiąc przerażające. W sytuacji, w której litr benzyny kosztuje jakieś 6,6 zł, a litr oleju napędowej jest przeszło o złotówkę droższy, kierowcy zaczynają zadawać ważne pytanie. Kiedy samochód zużywa najmniej paliwa? No właśnie. Sprawdźmy to.

Kiedy samochód zużywa najmniej paliwa? Nie, nie każdy może nie używać auta.

Przewrotnie można powiedzieć, że samochód zużywa najmniej paliwa wtedy, gdy... jego silnik nie pracuje. Wskaźnik ekonomiczności w takim przypadku jest bardzo wysoki. Zapotrzebowanie na benzynę czy diesla wynosi bowiem równe zero litrów. Niestety nie każdy może postawić samochód na parkingu i ograniczyć konieczność korzystania z niego do absolutnego minimum. Czasami decyduje o tym fakt mieszkania w strefie podmiejskiej ze słabą komunikacją, a czasami konieczność dojazdów do pracy oraz wożenia dzieci do szkoły i na zajęcia dodatkowe.

Oszczędzanie paliwa, czyli zasady ecodrivingu

Kierowca, który z samochodu musi korzystać, powinien poczytać nieco o ecodrivingu. Zmiana techniki jazdy autem potrafi przynieść sporą korzyść. Czasami w ten sposób można zaoszczędzić nawet do dwóch czy trzech litrów paliwa na dystansie każdych 100 kilometrów. O czym pamiętać w sposób szczególny? Złote zasady to:

Kontroluj ciśnienie powietrza w oponach. Ma kolosalne znaczenie dla spalania! Przejrzyj bagażnik. Zostaw w garażu wszystko, co swoje waży, a nie jest ci aktualnie potrzebne. Obserwuj sytuację na drodze i planuj manewry. Dzięki temu będziesz jechał płynnie i unikniesz zbędnego przyspieszania oraz zwalniania. Unikaj zachowań zero-jedynkowych. Zwalniaj, a nie mocno hamuj w ostatniej chwili i pamiętaj o hamowaniu silnikiem. Przyspieszaj stanowczo o krótkotrwale, ale nie z piskiem opon. Zmieniaj biegi w porę (czyli zdecydowanie wcześniej niż w czerwonym polu obrotomierza) i utrzymuj silnik w optymalnym zakresie obrotów. W dieslu to jakieś 2000 obr./min., a benzyniaku 2500 obr./min. Choć sporo zależy od konkretnego motoru i sytuacji na drodze, bo np. wjeżdżając pod wzniesienie musisz zrobić redukcję i zwiększyć prędkość obrotową. Zatrzymałeś się na chwilę? Możesz zgasić silnik.

Jest jeszcze kilka drobiazgów, które sprawiają że silnik pali mniej

