Ile wynosi ulga rehabilitacyjna na samochód? Co się zmieni w 2023 roku?

O eksploatacyjnych, ale i podatkowych aspektach użytkowania auta, opowiadamy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Jednym z uprawnień, na które mogą liczyć osoby niepełnosprawne, jest ulga rehabilitacyjna na samochód. Tyle że w tym punkcie kluczowy jest sam status. Kogo, według ordynacji podatkowej, można uznać za niepełnosprawnego? Osobę, która ma orzeczenie określające stopień niepełnosprawności, dostaje rentę ze względu na częściową lub całkowitą niezdolność do pracy, ewentualnie posiada orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Zobacz wideo Karygodne zachowanie kierowcy Renault z Katowic

Ulga rehabilitacyjna na samochód nie tylko dla niepełnosprawnych

Z ulgi rehabilitacyjnej na samochód skorzystać mogą również osoby posiadające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, a w tym współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe.

Rząd podnosi pensję minimalną, kierowcy zapłacą wyższe kary. Nawet do 72 tys. zł

Ulga rehabilitacyjna na auto zostaje. To jedyna dobra informacja...

Dobra informacja? Ulga rehabilitacyjna na samochód pomimo nowego ładu zostanie. Będzie aktualna również w rozliczeniu PIT-u za rok 2022 dokonywanym na początku roku 2023. Zła informacja? Tak naprawdę jej zakres zostanie mocno ograniczony. Wyższa kwota wolna od podatku sprawi, że podatnik i tak odzyska sporą część zapłaconych zaliczek. W efekcie z odliczenia skorzystają przede wszystkim te osoby niepełnosprawne, które mogą się pochwalić wysokimi dochodami.

Niepełnosprawny podatnik zarabiający nieco ponad najniższą krajową, do tej pory mógł zapłacić nawet kilkaset zł podatku rocznie. Ulga rehabilitacyjna sprawiała, że te pieniądze wracały do niego w ramach zwrotu podatku. Po podwyższeniu kwoty wolnej, podatek zostanie wyzerowany. A skoro podatku nie ma, nie ma też podstawy do skorzystania z ulgi podatkowej...

Ulga rehabilitacyjna na samochód: sposób rozliczenia i limity

Ulga rehabilitacyjna na samochód nadal dzieli się na dwa rodzaje. Limitowaną i nielimitowaną. Co warto o nich wiedzieć?

Ulga rehabilitacyjna na samochód limitowana nadal wynosi 2280 zł. Taką kwotę można odliczyć od dochodu, a nie podatku! Tu o uprawnieniu decyduje samo posiadanie pojazdu (lub współposiadanie) przez osobę niepełnosprawną, ewentualnie taką, która niepełnosprawnego ma na utrzymaniu. Tu nie trzeba udowadniać konkretnych wydatków związanych z zakupem paliwa, polisy OC czy naprawami. W razie kontroli skarbowej wystarczy okazać dowód własności pojazdu.

nadal wynosi 2280 zł. Taką kwotę można odliczyć od dochodu, a nie podatku! Tu o uprawnieniu decyduje samo posiadanie pojazdu (lub współposiadanie) przez osobę niepełnosprawną, ewentualnie taką, która niepełnosprawnego ma na utrzymaniu. Tu nie trzeba udowadniać konkretnych wydatków związanych z zakupem paliwa, polisy OC czy naprawami. W razie kontroli skarbowej wystarczy okazać dowód własności pojazdu. Ulga rehabilitacyjna na samochód nielimitowana dotyczy chociażby kosztów poniesionych w ramach dostosowania pojazdu do potrzeb przewożenia osoby niepełnosprawnej lub kierowania przez nią. Kwotę należy udowodnić za pomocą faktur i rachunków oraz w całości można ją odliczyć od dochodu. Nie tu górnego limitu wydatków.

Rozliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest wpisywane do PIT-u 37, 36 lub 28 za pośrednictwem załącznika PIT-0. Ulga rehabilitacyjna jest zazwyczaj odliczana od dochodu. Od przychodu odliczenia dokonują wyłącznie podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.