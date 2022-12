Kiedy pieszy ma pierwszeństwo przed samochodem? Nie tylko na przejściu

W Polsce powrócił właśnie temat słuszności zapisów mówiących o tym, że pieszy ma pierwszeństwo jeszcze zanim na wejdzie na przejście. Bez względu na fakt czy przepis jest skuteczny, czy nie, kluczowa w jego przypadku jest inna rzecz. W chwili obecnej to obowiązująca wykładnia prawa. Kierowcy muszą się zatem do niej stosować. A jednocześnie powinni pamiętać o tym, że pieszy ma pierwszeństwo nie tylko na oznakowanym przejściu.

Kiedy pieszy ma pierwszeństwo poza pasami?

Przepisy drogowe, a konkretnie art. 26 ustawy Prawo o ruchu drogowym przewiduje cały szereg przypadków, w których pieszy staje się nadrzędnym uczestnikiem ruchu. Mowa o sytuacji, w której:

kierujący pojazdem skręca w drogę poprzeczną, w poprzek której porusza się pieszy. Pieszy ma pierwszeństwo!

kierujący przejeżdża przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów. Pieszy ma tu pierwszeństwo!

pojazd porusza się po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni. Pieszy ma pierwszeństwo!

pojazd wjechał do strefy zamieszkania. Pieszy ma tu pierwszeństwo na całej szerokości i długości jezdni!

Co z przejściami sugerowanymi? Pieszy ma pierwszeństwo czy nie?

Cztery powyższe przypadki są oczywiste. Czy na tym lista się kończy? Kierowcy coraz częściej dopytują o tzw. przejścia sugerowane. Sugerowane, czyli nieoznakowane, ale dostosowane technicznie (np. poprzez obniżenie krawężnika) miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni. Sugestia drogowców nie zobowiązuje jednak kierowców do ustępowania pierwszeństwa pieszym. Pieszy musi znaleźć moment, w którym przejście na drugą stronę jezdni nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa, bo nie nadjeżdżają pojazdy. Nie jest w sposób preferencyjny traktowany przez przepisy.

Pieszy nie ma pierwszeństwa? Bądź mądrzejszy

Przypadki, w których pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem na drodze, są dokładnie opisane. Czy poza tymi sytuacjami można przestać zwracać uwagę na osoby chodzące przy jezdni? Pod żadnym pozorem! Życie to nie rzeczywistość w stylu GTA czy szkoła przetrwania. To często sytuacje nietypowe, które w ramach przepisów nie zostały opisane. Poza tym życie to też rozsądek, a ten wyraźnie podpowiada, że gdy widzicie dziwne zachowanie pieszego, lepiej zwolnijcie i przepuśćcie go przez jednię. Nawet jeżeli w okolicy nie ma przejścia dla pieszych. Zróbcie to dla jego bezpieczeństwa i własnego spokoju.