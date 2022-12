Już jest oficjalnie. Giulia SWB Zagato ma mieć manualną skrzynię biegów

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Zagato w swojej historii stworzyło wiele interesujących projektów. Ich najnowszy projekt, czyli Giulia SWB powstał jako uhonorowanie ich pierwszego wspólnego projektu, który miał miejsce 100 lat temu.

Model jest oparty na Alfie Romeo Giulia, ale ma skrócony rozstaw osi, specjalnie zaprojektowane nadwozie dwudrzwiowego coupe i biturbo V6 pochodzące z GTAm współpracującego z sześciobiegową manualną skrzynią biegów.

Wcześniej mowa była o tym, że będzie to projekt limitowany, ale teraz włoski dom projektowy jasno dał do zrozumienia, że jest to dzieło jednorazowe. Jeśli ktoś szykował się na kupno tego modelu to musi obejść się smakiem.

Projekt został zapoczątkowany w 2021 r., czyli dokładnie 100 lat po modelu Tipo G1, który był pierwszym wspólnym modelem Zagato i Alfy Romeo. Giulia SWB należy do niemieckiego właściciela, który w swojej kolekcji posiada wiele modeli Alfy Romeo, w tym 8C Competizione i S.Z. oraz kilka Astonów Martinów spod znaku Zagato.

Samochodem dawcą dla SWB była Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Zagato skrócił rozstaw osi i poprawił architekturę Giorgio oraz ulepszył ją do specyfikacji GTAm. Oznacza to, że model jest napędzany 2,9-litrowym silnikiem benzynowym V6 biturbo, który prawdopodobnie wytwarza 540 KM, tak jak w GTAm, chociaż w tym przypadku moc przekazywana jest na tylne koła przez sześciobiegową manualną skrzynię.

Przód SWB jest agresywny. Łączy nisko zamontowane światła LED pochodzące z Alfy Romeo Tonale z dużym grillem scudetto i z dużymi otworami wentylacyjnymi. Na masce również znalazł się otwór wentylacyjny. Sportowy wygląd podkreśla również splitter z włókna węglowego.

Z profilu zauważyć można, że przednie błotniki mają skrzela, trójkątny znaczek Quadrifoglio i emblemat Zagato. Pięcioramienne felgi aluminiowe z centralną blokadą również pochodzą z GTAm, chociaż mają błyszczące srebrne wykończenie (a nie czarne) z żółtymi zaciskami hamulcowymi. Para drzwi mają ukryte klamki.

Co się tyczy tyłu, to ma charakterystyczną stylistykę Kamm, podobną do gamy TZ Alfy Romeo. Do tego jest cienki pasek LED. Niektórzy mogą dopatrzeć się nawiązań do Astona, co nie jest błędem, gdyż Zagato ingerowało w stylistykę tych aut.

Wracając jednak do Alfy, to zauważyć można jeszcze dwupiętrowy dyfuzor z centralnie zamontowanymi rurami wydechowymi oraz widoczny jest wypukły dach.

We wnętrzu dominuje włókno węglowe, ale zachowując układ deski rozdzielczej Giulii. Widoczne jest również łączenie czarnej skóry z zielonymi akcentami i przeszyciami, które pasują do nadwozia auta. Zestaw wskaźników „Cannocchiale" to mieszanka wskaźników analogowych i cyfrowych, a ekran dotykowy systemu informacyjno-rozrywkowego jest prawdopodobnie ukryty za czarnym panelem. Kierownica z przyciskiem Start-Stop, sterowanie klimatyzacją i aluminiowa dźwignia zmiany biegów pochodzą bezpośrednio z Giulii, ale inne elementy są wykonane na zamówienie. Zgodnie z przewidywaniami, kabina ma konfigurację dwumiejscową, z fotelami kubełkowymi z włókna węglowego i emblematem Z na zintegrowanych zagłówkach.

Zagato nie ujawniło ceny Giulii SWB, ale należy spodziewać się, że jest dosyć wysoka.