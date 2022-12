Oszustwo na e-TOLL. Ministerstwo ostrzega: uwaga na fałszywą stronę!

Ministerstwo Finansów (MF) oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zawiadamiają, że oszuści próbują wyłudzić pieniądze od nieostrożnych użytkowników systemu e-TOLL. Stworzyli fałszywą stronę, której adres jest do złudzenia podobny, do rządowego portalu. Jeśli ktoś tam trafi przez pomyłkę lub przypadek, próbują go nakłaniać do dokonania płatności za pomocą karty kredytowej. Jeśli użytkownik systemu e-TOLL to zrobi, przejmują jego dane i mogą wyczyścić konto.

Jedyny prawidłowy adres rządowej strony to etoll.gov.pl. Oszuści zarejestrowali bardzo podobną domenę e-tollgov.pl, ale w najbliższym czasie można spodziewać się wysypu podobnych adresów internetowych. Bedą różnić się dywizem albo kropką postawioną w innym miejscu, więc trzeba dokładnie sprawdzać wpisywany adres.

Przedstawiciele ministerstwa proszą o zachowanie ostrożności i niekorzystanie ze stron, które mają podobny adres i wykorzystują logotypy MF, KAS oraz e-TOLL. Podawanie danych karty płatniczej oszustom podszywającym się pod administratorów strony e-TOLL jest niebezpieczne i może skończyć się utratą środków finansowych.

Jak uniknąć oszustwa na e-TOLL? Trzeba być uważnym. Zapisz adres w zakładkach

Pomyłka przy wpisywaniu adresu systemu e-TOLL jest szczególnie prawdopodobna, kiedy robimy to w pośpiechu, czyli przed Świętami Bożego Narodzenia. Wtedy też znacznie więcej podróżujemy, a więc i częściej korzystamy z płatności za autostrady systemem e-TOLL. Pewnie właśnie dlatego teraz oszuści zdecydowali się na uruchomienie fałszywej strony.

Jak się ustrzec przed trafieniem na nią? Przede wszystkim trzeba dokładnie sprawdzać wpisywany adres. Kiedy już raz zrobimy to właściwie i jesteśmy pewni, że trafiliśmy na rządową stronę, najlepiej zapisać go w zakładkach przeglądarki internetowej i później korzystać z systemu e-TOLL właśnie w ten sposób. Dzięki temu unikniemy literówki przy wpisywaniu lub wybrania niewłaściwego adresu z wyszukiwarki internetowej. Tutaj zamieszczamy link do oficjalnej strony systemu e-TOLL stworzonej przez Ministerstwo Finansów.