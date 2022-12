7 błędów popełnianych przez kierowców na autostradach i drogach ekspresowych

Na koniec 2007 roku, do dyspozycji kierowców było 288 kilometrów dróg ekspresowych oraz 761 kilometrów autostrad. 15 lat później dróg ekspresowych mamy 2 977 km, a autostrad 1 775 km. To łącznie ponad 4 700 km dróg szybkiego ruchu. Oznacza to, że sposób, w jaki przemieszczamy się między miastami i województwami, zmienił się przez te lata, ale wielu kierowców nikt do tej zmiany nie przygotował. Jakie błędy popełniamy?

REKLAMA

1. Nadmierna prędkość

140 km/h - z taką prędkością możemy poruszać się po polskich autostradach. W Europie szybciej możemy jeździć tylko w Niemczech, a z taką samą prędkością jedynie w Bułgarii. W innych krajach ograniczenia są bardziej restrykcyjne. Mimo wszystko kierowcy w Polsce często jeżdżą ze znacznie większymi prędkościami, co jest najczęstszą przyczyną wypadków na autostradach. Nadmierna prędkość to nie tylko wyższa niż dopuszczona przez ograniczenie, ale także taka, która jest niedostosowana do warunków panujących na drodze. Podczas dużych opadów warto zwolnić, aby nie doprowadzić do zjawiska aquaplaningu i utraty panowania nad pojazdem. Mokra nawierzchnia to także dużo mniejsza przyczepność i dłuższa droga hamowania.

2. Nieodpowiednie umożliwienie włączenia się do ruchu

Często kierowcy, widząc auto na pasie rozbiegowym, chcą być uprzejmi i ułatwić mu włączenie się do ruchu. W tym celu zmieniają zajmowany pas. To dobre zachowanie, ale pod jednym warunkiem. Nie może to utrudnić ruchu tym, którzy już poruszają się tym pasem. Nie ma przyzwolenia na to, aby wymuszać pierwszeństwo w dobrej wierze. Jeśli ktoś w takiej sytuacji chce być pomocny, może zmniejszyć prędkość i wpuścić przed siebie rozpędzający się pojazd.

Kierowcy nie potrafią wytrzymać dwóch minut. Posypały się mandaty na zakopiance

3. Wykonywanie gwałtownych manewrów

Podczas jazdy z dużymi prędkościami powinniśmy wykonywać wszelkie manewry bardzo spokojnie i delikatnie. Szybkie ruchy kierownicą, to proszenie się o kłopoty. Zmianę pasa powinniśmy rozpoczynać wcześniej, tak aby mieć na nią wystarczającą ilość czasu.

4. Jazda na zderzaku

Niezachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu to także bardzo częsta przyczyna wypadków na drogach szybkiego ruchu. Długa i monotonna jazda sprawia, że nasza czujność może być uśpiona, a czas reakcji wydłużony. Już przeciętny czas reakcji kierowcy wynosi sekundę, w ciągu której przejedziemy na autostradzie niemal 40 metrów.

5. Zmiana pasa bez patrzenia w lusterka

Otoczenie wokół pojazdu powinniśmy obserwować regularnie, nawet kiedy nie wykonujemy żadnego manewru. Dzięki takiemu nawykowi, w awaryjnej sytuacji będziemy mieli świadomość, co się dzieje na drodze za nami. Zmiana pasa wymaga jednak każdorazowo upewnienia się, czy jest to możliwe poprzez spojrzenie w lusterko. Warto przyjrzeć się mu nieco dłużej lub najlepiej dwa razy, aby lepiej oszacować prędkość innych aut.

Zobacz wideo [MATERIAŁ SPONSOROWANY] Motospacer po Żelazowej Woli. Japończycy kochają Chopina. Wybraliśmy się japońskim samochodem do miejsca jego urodzenia

6. Nadużywanie świateł przeciwmgłowych

Zdarza się, że kiedy pojawi się niewielka mgła, kierowcy nadgorliwie używają świateł przeciwmgłowych. Problemem jest zwłaszcza tylne światło, które powinno być włączone dopiero wtedy, gdy widoczność spadnie poniżej 50 metrów. W przeciwnym wypadku może oślepiać innych kierowców. Często też jest tak, że zapominamy o jego wyłączeniu, kiedy widoczność się poprawi. Ten błąd nie dotyczy tylko autostrad i dróg ekspresowych, ale odnoszę wrażenie, że to właśnie tam jest najczęściej popełniany.

7. Niewykorzystywanie pasa rozbiegowego

Znaczna część kierowców boi się lub nie chce wykorzystać pełnej długości pasa rozbiegowego do tego, aby nabrać prędkości. Nawet przy dużym ruchu, włączenie się do niego będzie łatwiejsze, kiedy będziemy poruszać się z taką prędkością jak inne auta. Wjechanie na pas właściwy autostrady z prędkością znacznie mniejszą stwarza duże zagrożenie i powinniśmy tego unikać.