Wiele osób o tym zapomina. Mapy Google z przydatną funkcją

Mapy Google to już nie tylko nawigacja. To centrum dowodzenia podczas podroży, które pozwalają odkryć co znajduje się w okolicy, pozwala sprawdzić oceny innych użytkowników, a dla przedsiębiorców daje wgląd co mogą zmienić.

Jednak i tak nadal aplikacja ta służy głównie do planowania podróży. Co prawda ekran telefonu czy nawet tabletu często może okazać się zbyt mały, aby rozplanować konkretną trasę, w szczególności, gdy jest to długa droga. Zaletą tego narzędzia jednak jest fakt, że można z niego korzystać na wielu platformach, nie tylko na telefonach, ale także na komputerach stacjonarnych czy laptopach.

No dobrze, zaplanuję trasę na ekranie komputera, gdzie dodam punkty pośrednie, ustawię drogę. Wszystko na dużym ekranie i przy pomocy myszki oraz klawiatury, ale nie da się tego zabrać ze sobą. Na pewno? Otóż da się zabrać ze sobą, wystarczy kilka drobnych kroków, które dają taką możliwość.

Po pierwsze na urządzeniu przenośnym należy mieć zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji. Po drugie na telefonie lub tablecie oraz na komputerze trzeba być zalogowanym na tym samym koncie.

Po zaplanowaniu trasy ze wszystkimi szczegółami na komputerze, poniżej znajdzie się opcja, aby wysłać cały plan na telefon. Po kliknięciu wystarczy wybrać urządzenie, na które ma być przesłana droga (w tym celu należy być zalogowanym o czym była mowa przed chwilą), a na ekranie urządzenia przenośnego pojawi się informacja o tym, że przesłano trasę.

Opcja tak prosta i przydatna, że wiele osób zapomina o takiej możliwości.

Jest też możliwość przesłania zaplanowanej trasy, gdy nie jest się zalogowanym. Wtedy można przesłać ją za pomocą SMS-a lub na pocztę e-mail, dzięki czemu dostępna jest również i można ją załadować w inny sposób do aplikacji.