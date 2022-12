BMW Motorrad świętuje stulecie. Z tej okazji modele R nineT 100 Years i R18 100 Years

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Rok 2022 był dla fanów BMW ważny. W tym roku obchodzone było 50-lecie oddziału M marki. Przyszły rok natomiast należeć będzie do motocyklowego ramienia marki, czyli Motorrad, które kończy 100 lat.

Pierwszy motocykl marki został zaprezentowany w 1923 r. Jednak historia motocykli BMW zaczyna się rok wcześniej, dokładniej w grudniu 1922 r. Wtedy to, główny projektant BMW, Max Friz, wyciągnął swoją deskę kreślarską i rozpoczął pracę nad silnikiem chłodzonym powietrzem, czyli dwucylindrowym bokserem R32.

Teraz BMW wprowadziło dwa modele, każdy z nich ograniczony do 1923 sztuk, które mają upamiętnić rocznicę.

Pierwszy z nich to R18 100 Years, który opiera się na tym samym 1,8-litrowym silniku bokser o mocy 91 KM, co seryjny R18. Jednak rocznicowy model otrzymał wizualną metamorfozę, która łączy czarny lakier z błyszczącym chromem. Jest również emblemat, że jest to model rocznicowy.

Chromowane tłumiki Akrapovic z motywem logo BMW na rurze wydechowej to element, o który trzeba bardzo dbać. Do tego producent dodaje do motocykla światła Headlight Pro z adaptacyjnym kierunkowskazem, wspomaganie cofania, elektroniczny tempomat i podgrzewane manetki.

Dla motocyklistów, którzy chcą czegoś więcej w ofercie znajdzie się drugi model R nineT 100 Years, który ma malowanie retro i dysponuje mocą 109 KM.

Podobnie jak w R18, rama podwozia i skrzynia korbowa silnika są wykończone na czarno, co kontrastuje z chromowanymi kolektorami wydechowymi, zbiornikiem paliwa i garbem siedzenia, a także samym skórzanym siedzeniem w kolorze krwistoczerwonym. Niektóre elementy, które składają się na ogólny wygląd, są dostępne w każdym R nineT po wybraniu pakietów Option 719 Shadow I i II, ale nie ma sposobu, aby odtworzyć specjalnego wyglądu bez zakupu jednego z rocznicowych motocykli.