Czy dzisiaj jest niedziela handlowa? TAK, JEST. Ostatnia taka niedziela, więc uważaj

Czy dzisiaj jest niedziela handlowa? 18 grudnia to niedziela handlowa

Co niedzielę powraca to pytanie, a tym razem możemy odpowiedzieć twierdząco. Niedziela 18 grudnia to upragniona i wyczekiwana niedziela handlowa - wszystkie sklepy są otwarte i całe w świątecznych dekoracjach czekają na wasze pieniądze. To ostatnia taka niedziela w 2022 r. Na kolejną poczekamy grubo ponad miesiąc.

Niedziele handlowe w 2023 r. - pełna lista:

29 stycznia 2023,

2 kwietnia 2023,

30 kwietnia 2023,

25 czerwca 2023,

27 sierpnia 2023,

17 grudnia 2023,

24 grudnia 2023.

Niedziela handlowa 18 grudnia - złodzieje czekają na parkingach

Na parkingach musicie uważać przede wszystkim na kradzieże "na butelkę". Złodzieje mają kilka pomysłów na urozmaicenie tej metody (korzystają też z drutów, kolców, rur itd.), ale tak naprawdę chodzi o to samo. Złodziej podchodzi do zaparkowanego samochodu, wkłada w koło butelkę i się oddala, aby potem z odległości obserwować upatrzone auto. Niczego nieświadomy kierowca wraca do samochodu np. z zakupów w markecie i rusza w podróż do domu. Zaniepokojony dziwnymi hałasami zatrzymuje się kawałek dalej, żeby sprawdzić, co stuka w kole. Wtedy złodziej wykorzystuje okazję, żeby okraść ofiarę. Jego łupem padają: portfel, plecak, torebka, nawigacja, telefon...

W tym tygodniu policja nagłośniła kolejną taką akcję. Tym razem metoda została okrzyknięta sztuczką "na koło". Kierowcy spuszczono powietrze z kół, a kiedy się zatrzymał, żeby sprawdzić, co się dzieje z auta ukradziono torbę z pieniędzmi. Złodziej zaczaił się na niego pod bankiem.

Nie dajcie się na coś podobnego złapać podczas świątecznych zakupów. Nie pomaga też zimowa aura, która stresuje wielu kierowców. Złodzieje tylko czekają na wasze roztargnienie podczas świątecznych zakupów. Butelki, metalowe rury, druty, kolce i inne podobne przedmioty na pewno pójdą w ruch.

Jak bronić się przed taką kradzieżą?

zawsze opuszczając swój pojazd zabierać ze sobą wartościowe przedmioty,

opuszczając pojazd nawet na krótki czas ryglować drzwi i aktywować autoalarm,

nie pozostawiać w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów takich jak nawigacja, torebka, laptop itp.,

w czasie jazdy w ruchu miejskim nie pozostawiać torebki na siedzeniu pasażera oraz zamykać okna i ryglować drzwi pojazdu,

nie zabierać do swojego pojazdu autostopowiczów czy innych nieznanych osób.

Uważaj też na łowców ubezpieczeń

Przed świętami uaktywnią się nie tylko złodzieje, ale także osoby, których pomysłem na życie jest wyłudzanie pieniędzy z ubezpieczeń. Często nazywa się ich "łowcami ubezpieczeń". Na parkingach pod supermarketami i centrami handlowymi często dochodzi do stłuczek, które takie osoby specjalnie prowokują. Kierowcy są roztargnieni, szukając miejsca parkingowego albo wyjeżdżając z parkingu do domu. Z tego korzysta łowca. Jak działa? To przykład:

łowca zauważa zdezorientowanego kierowcę, który jedzie podporządkowaną uliczką na parkingu,

sam ma pierwszeństwo, ale sugeruje ofierze, że chce ją przepuścić,

ofiara przejeżdża przez skrzyżowanie,

wtedy łowca również rusza i doprowadza do stłuczki.

Kto za nią zapłaci? Oczywiście osoba upatrzona przez łowcę.

Panie władzo, przecież miałem pierwszeństwo! To on mi wyjechał

- usłyszycie, kiedy na miejsce przyjedzie policja. I, niestety, racja będzie po stronie wyłudzacza. Dlatego zawsze na parkingu patrzcie na znaki - te często informują, kto ma pierwszeństwo. Jeżeli znaku nie ma, to obowiązuje zasada prawej ręki. Jeżeli ktoś chce was przepuścić, a macie wątpliwości co do jego intencji, to po prostu go przepuśćcie. Stracicie kilka sekund, ale oszczędzicie sobie późniejszych nerwów i zmartwień.

