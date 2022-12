Nowe auta nie dostają naklejek rejestracyjnych. Kto musi je odkleić? Mandat i przepisy

Pamiętajcie jeszcze naklejkę kontrolną z numerem rejestracyjnym? Pewnie że pamiętacie. W końcu wlepka zniknęła dopiero we wrześniu tego roku, a więc nadal jest szeroko spotykana na drogach. I choć w sensie prawnym nie znaczy już nić, nadal może się stać podstawą wypisania kierowcy mandatu. Nie, to nie żart! Choć, jak się przekonacie, to rozważania raczej czysto teoretyczne.

Naklejki kontrolnej już nie ma, ale... trochę jest. Czy trzeba ją zerwać?

Naklejki rejestracyjnej już nie ma, ale jeszcze trochę jest. Niewielu kierowców zdecydowało się bowiem na ich zerwanie po 4 września 2022 roku. Kiedy pozbycie się naklejki jest obowiązkowe? Nie brakuje interpretacji mówiących o tym, że po 4 września 2022 roku przypadek taki będzie tylko jeden. I chodzi o przerejestrowanie pojazdu połączone ze zmianą numeru rejestracyjnego. Do takiego stanowiska przychyla się część mediów motoryzacyjnych. My jednak pozwolimy sobie się z tym nie zgodzić.

Zmiana rejestracji to zerwanie naklejki? No właśnie chyba nie

Teoretycznie zmiana numeru rejestracyjnego powinna oznaczać zerwanie naklejki. W końcu wskazuje ona inny numer rejestracyjny. Tyle że dziś naklejka jest dodatkiem bez znaczenia. Zupełnie jak żartobliwe wlepki z napisem "Finansowane z programu 500 plus" lub z postaciami z kreskówek. Inny numer rejestracyjny na jej powierzchni w sensie prawnym nie może mieć zatem żadnego znaczenia. Zarówno dla policjanta, jak i diagnosty czy innego urzędnika. A tym samym nie może się stać podstawą wypisania kary.

Kiedy można dostać mandat za naklejkę z numerem rejestracyjnym?

No dobrze, a więc kto tak właściwie musi usunąć naklejkę z numerem rejestracyjnym i kiedy można za nią dostać mandat? Przypadek taki jest jeden. Dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której kierowca przykleił ją zbyt wysoko i policjant uzna iż wkracza ona w pole widzenia lub ogranicza widoczność. W takim przypadku działa art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń. Wykroczenie przeciwko tzw. innym przepisom pozwala funkcjonariuszowi na wypisanie grzywny wynoszącej od 20 do 3000 zł.

Jak usunąć naklejkę rejestracyjną z przedniej szyby?

Zdecydowanie w lepszej sytuacji będą właściciele samochodów, którym przyjdzie przeprowadzać operację odklejania naklejki rejestracyjnej z szyby w lato.

To dlatego, że w sprawnym jej usunięciu pomoże wcześniejsze rozgrzanie (naklejki i szyby).

Do tego celu warto użyć suszarki do włosów. Strumień ciepłego powietrza należy kierować bezpośrednio na naklejkę i jej najbliższe okolice. Część osób zaleca również rozgrzanie szyby od zewnętrznej strony, ale nam udało się sprawnie usunąć naklejkę bez rozgrzewania szyby z zewnątrz.

Jeżeli czynność przeprowadzamy w chłodny dzień pamiętajmy, by ostrożnie i w miarę równomiernie rozgrzać wcześniej przednią szybę. Kierowanie punktowo gorącego strumienia powietrza na szkło w mroźny dzień, może doprowadzić do jego pęknięcia.

Po kilkuminutowym rozgrzewaniu naklejki możemy przystąpić do prób jej odklejenia. Róg folii należy podważyć żyletką, skrobakiem do szyb lub paznokciem. W przypadku używania wspomnianych narzędzi, zachowajmy ostrożność, by przypadkowo nie zarysować powierzchni szkła.

Naklejkę należy zdzierać z wyczuciem, ale zdecydowanie. Najlepiej pociągając za nią w dwóch miejscach jednocześnie.

