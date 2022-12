Co grozi kierowcy za jazdę lewym pasem bez powodu?

Arterie wielopasmowe są niezwykle ważne z punktu widzenia ruchu drogowego. Zwiększają przepustowość szlaku i sprawiają, że jazda staje się dużo bezpieczniejsza. I choć dają kierującym nowe uprawnienia (chociażby związane z wyższym ograniczeniem prędkości), oznaczają też pewne obowiązki. O nich wspominaliśmy już w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Jazda lewym pasem bez powodu a przepisy PoRD

Wyobraźmy sobie sytuację, w której droga ma dwa pasy ruchu w danym kierunku. Choć jest pusta, kierujący porusza się lewym pasem. To zgodne z przepisami? Niestety nie. To oznacza bowiem złamanie aż dwóch artykułów prawa. Mowa o:

art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi o obowiązywaniu w Polsce ruchu prawostronnego.

art. 16 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi o tym, że "kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni".

Mandat za jazdę lewym pasem to nawet 3 tys. zł

Złamanie powyższych zapisów może się okazać kosztowne. Podstawą do wypisania mandatu stanie się bowiem art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń. Ten mówi o wystąpieniu przeciwko innym przepisom i pozwala policjantom na wypisanie grzywny wynoszącej od 20 do 3000 zł. Dla porównania warto dodać, że stary taryfikator mandatów obowiązujący do końca roku 2021, przewidywał za to wykroczenie od 20 do 500 zł mandatu.

Kwalifikacja czynu może być jeszcze jedna. W sytuacji, w której kierowca jedzie lewym pasem wolno i blokuje przejazd innych pojazdów, otrzyma mandat za tamowanie lub utrudnianie ruchu. Ten nie może być niższy niż 500 zł. Jednocześnie na koncie prowadzącego w CEPiK pojawi się aż 8 punktów karnych.

Kiedy można legalnie jechać lewym pasem?

No dobrze, ale kiedy kierowca ma możliwość legalnej jazdy lewym pasem bez ryzyka otrzymania mandatu? Tak naprawdę w kilku sytuacjach. Przede wszystkim wtedy, gdy: