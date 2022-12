Czy można wozić alkohol w samochodzie?

Zarówno w materiałach publikowanych w tym serwisie, jak i na stronie Gazeta.pl, zawsze podkreślamy jedno. Piłeś? Nie jedź! Alkohol to śmiertelne zagrożenie za kierownicą. Tyle że w dzisiejszym materiale wcale nie chcemy zajmować się pijanymi prowadzącymi, a raczej alkoholem po prostu przewożonym w samochodzie.

Przewożenie alkoholu w samochodzie. O czym pamiętać?

Przepisy tak właściwie nie odnoszą się do sytuacji, w której kierujący przewozi w samochodzie zamknięty alkohol – np. kupiony w sklepie w ramach świątecznych zakupów i wieziony do domu. To daje sporą dowolność. Mimo wszystko są zasady, o których kierowca pamiętać powinien. Tak z rozsądku i dla własnego bezpieczeństwa.

Pamiętaj o tym, że gdy podczas jazdy dojdzie np. do kolizji, przemieszczająca się butelka staje się śmiercionośną bronią. I to nie jest żart! Podczas wypadku z prędkością 50 km/h półlitrowa butelka zaczyna ważyć nawet 40 kg. Przed ruszeniem spod marketu schowaj ją zatem do bagażnika. Piwo lub każdy inny trunek powinien być zamknięty, bo w przeciwnym razie alkohol będzie parował. A to może zakłócić np. pomiar wykonany przy użyciu urządzenia iBlow, z którego bardzo chętnie korzystają dziś policjanci. W efekcie zamiast na parking pod blokiem, trafisz na badanie krwi, a samochód na parking depozytowy. Dopiero badanie krwi potwierdzi, że jesteś trzeźwy i uspokoi policjantów. Drobne doprecyzowanie. Alkohol można wozić w samochodzie pod warunkiem, że posiada polskie banderole i nie przewozi się go w dużych ilościach. W przeciwnym razie patrol policji lub KAS po kontroli zawartości pojazdu może was uznać za... przemytników!

Alkohol i pijany pasażer. A przepisy na to...

Kolejny przypadek dotyczy sytuacji, w której kierowca jest trzeźwy, ale przewozi pijanych pasażerów. Pijanych lub wręcz pijących jeszcze alkohol. Co wtedy? Przepisów również nie mają nic przeciwko. Pasażerowie mogą spożywać trunki zarówno w czasie jazdy, jak i postoju auta. Tyle że musi się to odbywać w kabinie pasażerskiej i przy zachowaniu kilku zasad dodatkowych. W przeciwnym razie podróżującym grozi surowy mandat.

Kiedy pasażer pijący alkohol w aucie może dostać mandat?

No dobrze, a więc kiedy pasażer pijący alkohol w samochodzie dostanie mandat od funkcjonariusza policji. Stanie się tak gdy: