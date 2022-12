Kierowca Accorda zginął, bo wybuchła poduszka powietrzna. Honda dzwoniła do niego 300 razy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Firmy co jakiś czas przeprowadzają akcje naprawcze, po tym, jak wykryją problemy w ich samochodach. Niestety nie zawsze zdążą. Wadliwe poduszki powietrzne firmy Takata zostały zamontowane w ponad 33 milionach samochodów różnych marek, głównie japońskich.

W serwisie pojawi się tu embed wideo dostawcy onnetwork.tv:

o id: "MTZhLDQ0c1QsMA=="

o opisie:

Kampania "Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo" 2022

Ze względów bezpieczeństwa w edytorze nie można wyświetlić embeda wideo dostawcy onnetwork.tv.

Pewien użytkownik Hondy Accord z 2002 r. zmarł po tym, jak niesprawna poduszka powietrzna pękła. Jest to już czwarta osoba w 2022 roku, która straciła życie z powodu wadliwej konstrukcji poduszki Takata.

Takata była przedmiotem największego w historii Stanów Zjednoczonych wycofania produktu ze względów bezpieczeństwa. Przedstawiciele władz mówią wprost, żeby nie korzystać z aut, które wyposażone są w te poduszki i jeśli tak, to jak najszybciej udać się do serwisu na bezpłatną wymianę. Poduszka może zabić lub doprowadzić do kalectwa, gdy tylko się uaktywni.

Honda oświadczyła, że próbowała skontaktować się z właścicielem Accorda z 2002 roku ponad 300 razy od rozpoczęcia akcji serwisowej w kwietniu 2011 roku. Kupił on samochód w 2008 roku. Próbowano skontaktować się z nim na różne sposoby, wysłano pocztą 40 powiadomień na zarejestrowany adres, wykonano ponad 230 rozmów telefonicznych i również wysłano ponad 40 powiadomień e-mail. Niestety bezskutecznie.

"Męczyłem" nowego Civica Type R na torze, ale to on dał mi bardziej w kość

Ogólnie Honda potwierdziła 17 zgonów i ponad 200 obrażeń w USA związanych z przednimi poduszkami powietrznymi kierowcy Takata. Istnieją trzej inni producenci samochodów, którzy potwierdzili dodatkowe sześć ofiar śmiertelnych w kraju, zwiększając całkowitą liczbę do 23.

Japoński producent poinformował również, że obecnie ma wystarczającą ilość części zamiennych, aby przeprowadzić akcję serwisową na wszystkich modelach Hondy i Acury, które zostały nią objęte.

W zeszłym miesiącu Stellantis wezwał właścicieli około 276.000 amerykańskich samochodów, w tym wielu Dodge Challengerów, Chargerów, Magnum i Chryslerów 300, do natychmiastowego zaprzestania ich używania i wymiany wadliwych poduszek powietrznych Takata.