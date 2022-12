IBRiS: Stała rata decydującym czynnikiem dla najmniejszych przedsiębiorców przy planowaniu inwestycji w nowy samochód

Wzrost kosztów produkcji czy brak pewności co do poziomu inflacji, nie sprzyja dużym inwestycjom. Dla wielu przedsiębiorców jednorazowy koszt, jakim jest zakup nowego samochodu firmowego, może być zbyt dużym wyzwaniem finansowym. Według badania przeprowadzonego przez IBRiS Polska na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), to właśnie stała rata jest najistotniejszym czynnikiem decyzyjnym. Jednak to nie jedyny faktor, który ma wpływ na plany dotyczące firmowych samochodów. Minimum formalności, zryczałtowane koszty obsługi zawarte w racie czy możliwość wymiany auta po stosunkowo krótkim okresie użytkowania mają również kluczowe znaczenie.

