Przyjeżdżają zbierać chrust na opał, dostają mandaty za wjazd do lasu

Sezon grzewczy w pełni. Kryzys energetyczny i gospodarczy wpływa na wysokie ceny opału, a tego na dodatek w składnicach nieprzerwanie brakuje. Węgiel jest trudno dostępny i kosztuje nawet trzy razy więcej niż w ubiegłym roku. Ceny drewna od prywatnych dostawców wzrosły o ok. 100 proc. Ludzie, aby skutecznie radzić sobie z zimnem, palą w piecach m.in. chrustem pozyskiwanym z lasów.

REKLAMA

Funkcjonariusze straży leśnej, kontrolujący tereny zalesione m.in. pod kątem ujawniana kradzieży drewna, współpracują w tym zakresie również z policją. W komunikatach prasowych umieszczanych na stronach policji oraz w lokalnych mediach regularnie można znaleźć informacje o przypadkach drobniejszych lub większych kradzieży.

Opał drogi, ale Lasy Państwowe uspokajają ws. kradzieży drewna

Komunikaty leśników i policjantów dotyczą jednak nie tylko zaboru drewna. Problemem okazuje się także wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi do lasów w miejscach objętych zakazem wjazdu. Zauważony zaparkowany gdzieś w lesie ciągnik rolniczy, bus czy najzwyklejsza osobówka, przeważnie z marszu podlega kontroli. Na popełnienie takiego wykroczenia decyduje się wielu zbieraczy chrustu.

Zobacz wideo

Strażnik leśny może zatrzymywać i karać

Strażnik leśny, podobnie jak inni pracownicy Służby Leśnej, którzy mają uprawnienia strażnika leśnego, mogą, zgodnie z art.129c Ustawy prawo o ruchu drogowym, zatrzymywać pojazdy i legitymować kierowców na terenie lasów. Jeżeli kierowca pojazdu nie zastosował się do przepisów i znaków drogowych dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się i postoju obowiązujących na terenie lasów, musi liczyć się z tym, że strażnik leśny może go zatrzymać do kontroli (także poza terenem leśnym).

Strażnik leśny ma także prawo do nakładania oraz pobierania grzywien (mandatów karnych), odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia. Należy się liczyć także z tym, że wobec osób uniemożliwiających kontrolę strażnik leśny ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego łącznie z użyciem broni.

Mandat za wjazd do lasu w miejscu objętym zakazem Fot. Policja

Mandat za wjazd do lasu w miejscu objętym zakazem

Strażnik leśny ma prawo do nałożenia grzywny w formie mandatu karnego o wysokości od 20 do 500 złotych (najczęściej mandaty wynoszą 100 lub 200 zł). Grzywny są nakładane za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń, wśród których jest m.in. wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym. Mandat może wzrosnąć nawet do 1000 zł, jeśli przy okazji wjazdu do lasu lub postoju w miejscu niedozwolonym kierowca zniszczy roślinność. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, może zakończyć się grzywną sięgającą 5000 zł.

Jak pozbyć się wilgoci w aucie? Jest kilka sprytnych metod

Grzywny są nakładane w formie mandatu kredytowanego, wręczanego sprawcy wykroczenia za pokwitowaniem odbioru. Mandat staje się prawomocny po pokwitowaniu jego odbioru przez ukaranego, a należność grzywny należy uiścić w terminie 7 dni na konto widniejące na blankiecie mandatu.

Gdzie zostawić samochód wybierając się do lasu?

Wybierając się do lasu należy upewnić się, czy po leśnej drodze można jeździć. W większości przypadków wjazd samochodem do lasu jest zabroniony. Ustawa o lasach dopuszcza jazdę w lesie tylko po drogach publicznych oraz takich, które są oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po nich. Przepisy te dotyczą nie tylko pojazdów silnikowych, ale także pojazdów zaprzęgowych. Jeżeli nie ma znaku, który zezwala na przejazd taką drogą, to nie wolno wjeżdżać do lasu.

Nie należy pozostawiać samochodów przed szlabanami i na poboczach dróg, ponieważ utrudnia to ich gospodarcze wykorzystanie. Wybierając się do lasu należy samochód pozostawić w miejscu oznaczonym jako parking lub miejsce postojowe. Zgodnie z art. 29 ustawy o lasach tylko tam można bezpiecznie parkować. Każde nadleśnictwo przygotowuje sieć parkingów leśnych oraz miejsc parkowania pojazdów. Informacje o nich można znaleźć na stronie internetowej nadleśnictwa. Najłatwiej na nią trafić wpisując adres www.lasy.gov.pl, a potem wybierając odpowiednią dyrekcję regionalną i nadleśnictwo.

Więcej motoryzacyjnych porad znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.