Jakie auta kupują Rosjanie? Dużo chińskich

Po rozpoczęciu wojny przez Rosję na terenie Ukrainy wielu zachodnich producentów wycofało się z rynku agresora. Manewr ten umożliwił mocniejszego zaistnienia chińskich marek na tamtejszym rynku.