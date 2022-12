Nowy Accord ze wsparciem Google. Ma wbudowane ich aplikacje

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Android Auto od Google i Apple Car to dwie aplikacje, które pozwalają przenieść zawartość telefonu na ekrany samochodów i cieszyć się z dokładniejszych map niż to co oferują producenci. Zarówno Apple, jak i Google pracują nad systemami, które byłyby w stanie zarządzać całym samochodem.

Najwyraźniej Google jest bliżej, aby stworzyć system, który będzie w stanie to robić. W najnowszej Hondzie Accord już na wstępie będą zainstalowane usługi Google – Asystent i Mapy.

Jednak nie w każdej wersji wyposażenia będą dostępne te usługi. Aplikacje giganta technologicznego zawitają do wersji Touring, która wyposażona jest w największy ekran jaki kiedykolwiek montowano w Hondzie.

Dzięki Asystentowi Google kierowcy będą mogli dzwonić, pisać wiadomości, ustawić przypomnienie czy zmienić temperaturę w aucie.

Asystent Google będzie też mógł sterować Mapami Google, które mogą ustawić cel podróży, poprowadzić Cię tam najszybszą lub najbardziej oszczędną trasą oraz ustawić dodatkowe przystanki po drodze. Ponadto właściciele będą mogli pobierać inne aplikacje Google, a także podcasty i aplikacje muzyczne innych firm za pośrednictwem sklepu Google Play bezpośrednio na swój system informacyjno-rozrywkowy.

Nowa Honda Accord zadebiutowała 10 listopada. W opcjach można wybrać 12,3’’ ekran, a w standardzie jest 10,2’’. Oprócz dużego ekranu i wbudowanych aplikacji Google, Accord Touring ma również bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto oraz 12-głośnikowy system audio Bose.

Accord 11. generacji ma różne układy napędowe, ale wersja Touring jest napędzana hybrydowym 2-litrowym, czterocylindrowym silnikiem wspieranym przez parę silników elektrycznych. Wszystko razem daje samochodowi moc 207 KM i 335 Nm momentu obrotowego.