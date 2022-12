Traktor w rowie do góry kołami, a pod nim uwięziony kierowca

Przez Polskę przesuwa się niż atmosferyczny Brygida. W związku z intensywnymi opadami śniegu w wielu regionach kraju panują bardzo trudne warunki na drogach. Szczególnej ostrożności na zaśnieżonej jezdni nie zachował mężczyzna poruszający się ciągnikiem rolniczym. Przemierzając gminę Piaski w powiecie świdnickim wpadł do rowu.

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w niedzielę około godziny 9:00. O traktorze leżącym w rowie do góry kołami poinformowali policjantów ludzie, którzy zauważyli leżącą w śniegu maszynę rolniczą. Funkcjonariusze po pojawieniu się na miejscu zastali w przewróconym ciągniku przygniecionego 29-latka. Musieli interweniować strażacy, którzy pomogli w wydobyciu mężczyzny spod pojazdu.

Brygida dokucza kierowcom. Jak jeździć, żeby nie doszło do stłuczki albo wypadku?

Mundurowi ustalili, że mężczyzna z uwagi na trudne warunki drogowe stracił panowanie nad traktorem, a następnie doszło do wywrotki. Poszkodowany przewieziony do szpitala karetką pogotowia został zbadany przez medyków. Szczęśliwie doznał jedynie ogólnych potłuczeń, ale za to okazało się, że 29-latek jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało dwa promile alkoholu w jego organizmie.

To jednak nie wszystko. Pijany traktorzysta nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a na dodatek wyszło na jaw, że jest osobą poszukiwaną przez prokuraturę. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.

Pijany kierowca jest przestępcą

Dla przypomnienia, pijany kierowca poważnie zagraża bezpieczeństwu na drogach i jest przestępcą. Sąd wobec prowadzącego pod wpływem alkoholu, może orzec nie tylko zakaz jazdy pojazdami mechanicznymi na 3 lata, ale także wymierzyć karę do 2 lat więzienia oraz zobowiązać do wpłacenia na wskazany cel określonej kwoty. Świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wynosi od 5 tys. zł w przypadku osoby, która po raz pierwszy dopuściła się takiego czynu, do nawet 60 tysięcy złotych.

