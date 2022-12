Brygida dokucza kierowcom. Jak jeździć, żeby nie doszło do stłuczki albo wypadku?

Zima uderzyła z ogromną siłą. Przez Polskę przechodzi niż, który niesie ze sobą obfite opady śniegu, silny wiatr i zamiecie śnieżne. W wielu częściach kraju obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia I i II stopnia. Drogowcy z powodu intensywności opadów nie zawsze nadążają z odśnieżaniem dróg, a kierowcy borykają z różnymi trudnościami, jakie pojawiają się przy takiej pogodzie. Interweniują strażacy i policjanci, pełne ręce roboty mają także pracownicy firm świadczących usługi pomocy drogowej.

Poruszanie się samochodem obecnie nie jest prostym zadaniem. Na trudne warunki jazdy wpływa m.in. intensywność opadów i zalegający śnieg. Na nawierzchni mniej uczęszczanych jezdni pod wpływem dużego opadu leży spora warstwa zajeżdżonego białego puchu, która powoduje, że opony łatwo stracą przyczepność. Na drogach wyższych kategorii, które są częściej odśnieżane, zalega błoto pośniegowe. W takich warunkach wyprzedzanie, wymijanie czy dynamiczne wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne.

Jak jeździć, żeby nie doszło do stłuczki albo wypadku?

Każdy zmotoryzowany siadając za kierownicę powinien pamiętać, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od niego samego. Zimą na drogach i parkingach łatwo o stłuczki i kolizje, dlatego podstawą jest zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi.

Kiedy koła tracą przyczepność, droga hamowania istotnie się wydłuża, łatwo o poślizg i utratę panowania nad samochodem. Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby poruszać się po jezdni z włączonymi światłami, przestrzegać ograniczeń prędkości, a nawet wręcz ją redukować, kiedy warunki atmosferyczne są pogorszone.

Szczególnie uważać trzeba w pobliżu przejść dla pieszych. Uważajmy też przy dojeżdżaniu do nich. Ostrożność muszą też wykazywać piesi, bowiem w przypadku nagłego wejścia na jezdnię, kierujący samochodem może nie zdążyć wyhamować. Zachowanie odpowiedniego odstępu od pojazdu poprzedzającego to kolejny punkt. Należy zostawić sobie bezpieczną odległość na ewentualne manewry.

Kluczowe jest właściwe przygotowanie auta do sezonu zimowego. Poza oponami o odpowiednio wysokim bieżniku, dostosowanymi do zimowej aury, ważna jest wymiana płynu do spryskiwaczy na taki, który nie zamarznie przy ujemnych temperaturach. Wypada dodatkowo sprawdzić stan piór wycieraczek oraz wozić w samochodzie zmiotkę i skrobaczkę szyb.

