Zimowy płyn do spryskiwaczy wykonasz samodzielnie. Weź te składniki i przygotuj się na mrozy

Czy w ogóle warto?

Zrobiony na swój sposób zamiennik nigdy w pełni nie zastąpi oryginalnego produktu. Wcale nie oznacza to jednak, że tworząc własny płyn, nie doczekamy się jego skutecznego działania. Przeważnie profesjonalne spryskiwacze mają dodatkowe właściwości jak na przykład działanie przeciw powstawaniu smug. Nie zawsze mamy jednak sklep benzynowy pod ręką, a czyste, przejrzyste szyby to grunt bezpiecznej jazdy.

Wszystkie składniki powinniśmy posiadać w domu

Własny płyn do spryskiwaczy przygotujemy na bazie wody, jednak z uwzględnieniem bardzo ważnego składniku. Składnikiem tym jest alkohol izopropylowy. Dlaczego ów element jest tak ważny? To właśnie on odpowiada za działanie rozpuszczające, które będzie zbawiennie działać na nasze szyby w trakcie mrozów. Do tego dodajmy jeszcze kapkę płynu do mycia naczyń i nasz domowy spryskiwacz będzie gotowy. Ważne jest, aby zachować odpowiednie proporcje. Płyn w większości powinien składać się z wody, więc szklanka alkoholu izopropylenowego na 4 litry wody powinna w zupełności wystarczyć. Jeśli do roztworu zastosowaliśmy wodę z kranu, dodajmy jeszcze łyżkę octu spirytusowego. Ma on służyć za zabezpieczenie, w razie czego jakby ''kranówka'' posiadała zbyt dużo kamienia.

Płyn, który zrobiliśmy, może znaleźć zastosowanie nie tylko jako spryskiwacz do samochodu. Będzie on tak samo skuteczny jako domowy środek czystości, do porządków domowych lub na zewnątrz, gdyż przygotowany według powyższej receptury zadziała równie dobrze w ekstremalnie niskich temperaturach.

