Wzrosną opłaty za egzaminy na prawo jazdy. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami. Mimo sprzeciwu samorządowców i podkreślaniu przez nich niezgodności noweli z konstytucją (nakładanie na sejmiki wojewódzkie nowych obowiązków, bez zapewnienia im odpowiedniego dodatkowego dofinansowania), nowe przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2023 roku. Co budzi największe kontrowersje?

REKLAMA

WORD-y zależne od sejmików wojewódzkich

Najbardziej dyskusyjnym elementem ustawy jest nałożenie na sejmiki wojewódzkie odpowiedzialności za dofinansowywanie WORD-ów. Dotacje nie będą mogły przekroczyć 50 proc. kosztów ich działalności, a dokładne zasady ich udzielania określi sejmik województwa w drodze uchwały. Aby środki mogły zostać wypłacone, marszałek województwa wraz z dyrektorem ośrodka muszą zawrzeć stosowną umowę.

Co więcej, dzięki nowej ustawie rząd ściągnął ze swoich "barków" dotychczasowy problem niskich płac egzaminatorów. Teraz będzie to wyłączny problem sejmików, które to w osobnych uchwałach będą określały wysokość wypłacanych pensji. Zgodnie z ustawą nie będą mogły być jednak niższe niż dotychczasowe.

Senat przeciwko podwyżkom cen egzaminów i rewolucji w WORD-ach. Co dalej?

Opłaty za egzaminy w górę?

Nowe przepisy zmienią także wysokość opłat za egzaminy na prawo jazdy. Do tej pory wynosiły one 30 zł za egzamin teoretyczny i 140 zł w przypadku praktycznego. Do tej pory stawki określał rozporządzeniem minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem obrony narodowej.

Zobacz wideo

Od przyszłego roku będą one regulowane za pomocą stosownych uchwał przez sejmiki wojewódzkie. Co ważne, ustawa zabezpiecza "kieszenie" przyszłych kierowców. Zgodnie z jej zapisami egzamin teoretyczny będzie kosztować nie więcej niż 50 zł, z kolei część praktyczna będzie wiązała się z opłatą maks. 200 zł (kat. AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1, T) lub 250 zł (kat. B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E, D1+E).

Oczywiście, stawki te będą corocznie ulegać zmianie. Jak przewiduje nowelizacja, będą one zależne od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez prezesa GUS.