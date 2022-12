Straż miejska dostanie nowe uprawnienia? Jest pomysł, aby zatrzymywała auta na buspasach

Idea stojąca za buspasami jest prosta. Chodzi o to, aby transport zbiorowy w mieście, był wyłączony z korków. Szybszy przejazd autobusem ma sprawić, że kierowcy chętniej będą się do nich przesiadać, a w efekcie poziom zanieczyszczenia powietrza w rejonach zabudowanych spadnie. Na ile jest to skuteczne? No właśnie... W miastach aut nadal nie brakuje. O czym często wspominamy w serwisie Gazeta.pl. Co więcej, auta te coraz śmielej korzystają z buspasów.

20 proc. pojazdów na buspasach to nie autobusy!

W lutym 2019 r. zbadano w Warszawie, na Trasie Łazienkowskiej i na ulicy Grójeckiej, ile pojazdów przemieszczało się pasami dla autobusów na tych arteriach. W jednym i drugim przypadku było to 20 proc., a więc liczba bardzo znacząca. Wyliczenie to stało się podstawą do skierowania petycji do Sejmu w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Forum Kolejowe Railway Business Forum (RBF), czyli autor petycji, wnioskuje o umożliwienie strażnikom miejskim zatrzymywania do kontroli pojazdów, które bez koniecznych uprawnień korzystają z buspasów. Autorzy petycji chcą też, aby strażnicy mieli możliwość wykorzystywania obrazu zdarzeń zarejestrowanych przy użyciu środków technicznych w celu stwierdzenia wykroczenia popełnionego przez kierującego na buspasie.

W tym punkcie wyjaśnienia wymagają tak naprawdę dwie kwestie. Pierwsza dotyczy uprawnień straży miejskiej. Czemu należy je rozszerzać? Strażnicy już dziś mogą kontrolować pojazdy. Mogą je zatrzymywać jednak wyłącznie w określonych przypadkach. Te dotyczą m.in. niestosowania się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym lub naruszania przepisów o zatrzymaniu lub postoju pojazdów. O buspasach w art. 129b ustawy Prawo o ruchu drogowym nie ma ani słowa. Strażnicy na nich zatem zatrzymywać aut do kontroli nie mogą.

Czemu policjanci nie sprawdzają buspasów? Bo nie mają na to czasu...

Po drugie przecież za wykroczenia na buspasie nadal karać może policja. To prawda, tyle że funkcjonariusze drogówki mają również szereg innych obowiązków. Muszą patrolować ulice, rozstrzygać kwestię winy w przypadku kolizji czy kontrolować prędkość. Nie mają zatem czasu, ale i sił przerobowych na intensywne akcje kontrolne w rejonie buspasów. Przez to kierowcy czują się bezkarni i często jeżdżą po buspasach bez koniecznych uprawnień.

Czy nowe uprawnienia straży miejskiej zaczną obowiązywać? Na razie ciężko wyrokować w tej sprawie. Projekt nowelizacji zaproponowany przez Forum Kolejowe Railway Business Forum (RBF) na razie zdobył akceptację Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP i trafił do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych. Być może zatem zostanie w przyszłości włączony do większego pakietu zmian drogowych szykowanych przez rząd. Zobaczymy...