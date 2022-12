Rusza budowa ważnego odcinka autostrady A2. Połączy Mińsk Mazowiecki z Siedlcami

Budowa ostatniego odcinka autostrady A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce lada moment rozpocznie się. Najnowsza inwestycja przewiduje budowę ok. 13 km autostrady A2 pomiędzy węzłami Groszki - Gręzów o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu. Na dwóch pozostałych odcinkach: Kałuszyn – Groszki oraz Gręzów – Siedlce, prace trwają już od roku.

W ramach inwestycji przewidziano rezerwę pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Wraz z główną drogą powstaną równoległe odcinki asfaltowe do obsługi przyległego terenu, a także ekrany akustyczne i bariery energochłonne.

Wykonawcą inwestycji jest firma STECOL Corporation, a wartość kontraktu opiewa na ok. 530 mln zł. Zakończenie budowy pierwotnie przewidywano na lato 2024 roku. Jednak już na tym etapie wiadomo, że nie ma szansy na terminową realizację inwestycji.

Wykonawca złożył roszczenia, w których oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie prac lub przekazania dodatkowych środków finansowych na inwestycję. GDDKiA informuje, że termin zostanie przesunięty, jeśli wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji wystąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, które nie pozwoliły prowadzić prac budowlanych.

Budowa autostrady A2 na wschód od Warszawy

Droga z Mińska Mazowieckiego do Siedlec o długości ok. 37,5 km została podzielona na trzy odcinki realizacyjne. Na dwóch (Kałuszyn - Groszki i Gręzów – Siedlce) od grudnia 2021 roku trwają już roboty. Wykonawcy prowadzą prace przy trasie głównej i obiektach mostowych. Już niebawem drogowcy pojawią się również na wspomnianym wyżej odcinku Groszki - Gręzów.

Droga Siedlce – Biała Podlaska o długości ok. 63,5 km składa się z czterech etapów. GDDKiA podpisała w kwietniu umowę na ich realizację. Dla trzech z nich (od węzła Siedlce Zachód do miejscowości Swory) trwają postępowania administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Dyrekcja szacuje, że na początku 2023 r. otrzyma decyzje ZRID, co pozwoli rozpocząć roboty w terenie. Dla ostatniego odcinka (Swory – Biała Podlaska) w połowie września Wojewoda Lubelski wydał decyzję ZRID. Wykonawca przejął już plac budowy.

Jeśli nie nastąpią nadzwyczajne opóźnienia, autostrada A2 z Warszawy do Białej Podlaskiej będzie gotowa pod koniec 2024 roku.

Na koniec pozostanie jeszcze odcinek o długości 32 km do granicy państwa z Białorusią w Kukurykach. We wrześniu 2021 r. GDDKiA podpisała umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót w terenie. W styczniu br. złożono wnioski o decyzje ZRID. Kolejnym etapem po uzyskaniu pozwoleń i finansowania będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.