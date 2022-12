Jeden z ośmiu. Specjalny Mercedes trafi na aukcję

Aktualnie pojazdy od Mercedes-AMG nie wywołują już takich emocji. Nie dziwi więc fakt, że kolekcjonerzy potrafią wydać setki tysięcy na auta z czasów, gdy AMG rzeczywiście wzbudzało respekt. Właśnie teraz mają kolejną okazję wzbogacić swoje garaże w reprezentanta starej szkoły.

REKLAMA

Nowy Mercedes-AMG S63 E Performance. Hybryda, V8, 802 KM i brak "celownika" na masce

Na aukcję organizowaną przez RM Sotheby's trafi niezwykle rzadki Mercedes 500 SL AMG 5.0 (R107). Jeszcze zanim Mercedes przejął tunera w 2005 roku, pojazdy AMG były niezwykle trudne do kupienia, a każdy z nich powstawał na specjalne zamówienie. Zwłaszcza w USA zakup takiego samochodu był prawie niemożliwy. Na szczęście, na ratunek maklerom i innym możnym ze Stanów przybyło Classic Motors z Chicago, które było lokalnym dealerem AMG. Właśnie to przedstawicielstwo umożliwiło w 1982 roku pewnemu Neapolitańczykowi mieszkającemu na Florydzie wejść w posiadanie, jak się okazuje, jednego z ośmiu pojazdów tej serii przeznaczonych na amerykański rynek.

Zamówiony pod koniec 1981 roku SL, został wyposażony w potężny, jak na swoje czasy, 276-konny pięciolitrowy silnik V8 o oznaczeniu M117, który współpracuje z pięciobiegową manualną skrzynią biegów Getrag. Biorąc pod uwagę fakt, że w tamtym okresie klienci z USA mogli zamawiać SL-a tylko z 3,8-litrowym V8 o mocy 204 KM, taka konfiguracja musiała wywoływać niemałe wrażenie.

Mercedes-Benz 500SL AMG 5.0 Fot. RM Sotheby's

Dodatkowo spece z Affalterbach zmodyfikowali układ wydechowy, a także zamontowali obniżone i utwardzone zawieszenie od Bilsteina oraz tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (tzw. szpera). Dodatkowo pojazd zyskał specjalny bodykit, a całość, łącznie z chromami, została wykończona czarnym lakierem. Wszystko to spoczywa na przepięknych 16-calowych felgach BBS z szerokim rantem.

Zobacz wideo

Wnętrze także nie mogło pozostać fabryczne. Dodano charakterystyczne fotele Recaro obleczone skórą w odcieniu palomino oraz specjalne zegary z wyskalowanym do 300 km/h prędkościomierzem.

Mercedes-Benz 500 SL AMG 5.0 Fot. RM Sotheby's

Auto będzie niemałą gratką dla kolekcjonerów. Już jutro (10 grudnia) auto zostanie wystawione na sprzedaż na aukcji RM Sotheby's w Miami. Jak przewiduje organizator, auto z aktualnym przebiegiem 113 313 mil (ok.182,3 tys. km) może zostać zlicytowane za cenę w granicach 150 - 200 tys. dolarów, co po przeliczeniu daję sumę od ok. 670 do niecałych 900 tys. złotych.