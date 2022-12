Usnął w aucie czekając na policję. Miał 4 promile alkoholu w organizmie

Pijany kierowca poważnie zagraża bezpieczeństwu na drogach i w świetle prawa jest przestępcą. Alkohol w organizmie osoby zmotoryzowanej, zmniejsza szybkość reakcji, ogranicza pole widzenia, wpływa na błędną ocenę odległości i szybkości, znacznie obniża samokontrolę oraz koncentrację. Rozprasza także uwagę oraz powoduje senność.

Kompletnie pijany mężczyzna kierujący autem marki Mercedes wpadł po spowodowaniu kolizji drogowej w miejscowości Kolonia Trawniki w województwie lubelskim. Policjantów zawiadomiła poszkodowana w zdarzeniu kobieta. Z komunikatu prasowego dowiadujemy się, że 39-letnia kierująca osobowym Nissanem na widok Mercedesa jadącego z naprzeciwka, który zjeżdża na jej pas ruchu, aby nie doszło do zderzenia zjechała na pobocze i się zatrzymała. Kierujący Mercedesem nie zdołał jednak utrzymać auta na jezdni i uderzył przodem pojazdu w Nissana po czym się zatrzymał.

Wezwani do interwencji policjanci po przybyciu na miejsce zastali oczekujących na nich kierowców. Odpowiedzialny za kolizję mężczyzna spał na fotelu kierowcy. 29-letni mieszkaniec gminy Trawniki został poddany kontroli trzeźwości. Urządzenie pomiarowe wykazało cztery promile alkoholu w jego organizmie.

Teraz nieodpowiedzialny kierowca odpowie za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami silnikowymi oraz świadczenie pieniężne od 5000 złotych do nawet 60 000 złotych.

