Wyprzedzała traktor przed skrzyżowaniem, na którym chciała skręcić. Mogło dojść do tragedii [WIDEO]

Pośpiech i chęć zaoszczędzenia czasu często prowadzą do powstawania niebezpiecznych sytuacji na drogach. W przypadku kierującej Seatem wyprzedzanie ciągnika rolniczego mogło skończyć się szczególnie tragicznie.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w zeszły wtorek (06.12) w miejscowości Czarna (pow. dębicki, woj. podkarpackie). Nagranie dokumentujące jego przebieg udostępniono na youtube'owym kanale Stop Cham. Widzimy na nim, jak kierująca czarnym Seatem Leonem, pomimo podwójnej linii ciągłej, tuż przed skrzyżowaniem, na którym chciała skręcić, wyprzedza traktor z przyczepą. Oczywiście kobieta nie przewidziała, że z naprzeciwka wyjedzie autor materiału, który zmusi ją do bardzo nierozsądnego manewru.

Kobieta nie chcąc zmieniać swojej planowanej trasy i tracić możliwości skrętu, szybko wróciła na swój pas i tuż przed traktorem gwałtownie zahamowała. Kierowca usiłując nie doprowadzić do pewnej kolizji, odbił w prawo. Gdyby nie doczepiona przyczepa, z pewnością doszłoby do wywrotki.

Dwie osoby zginęły po uderzeniu auta w drzewo. Przeżyło tylko dziecko

Co najbardziej przerażające w całym zdarzeniu, to obecność pieszego idącego po poboczu drogi. Gdyby nie szybka reakcja na zbliżające się pojazdy, z pewnością zostałby poważnie potrącony przez ciągnik. Jak donosi portal debica24.pl, przechodzień nie doznał żadnego uszczerbku na zdrowiu. Potwierdza to też podinsp. Waldemar Mytkoś, naczelnik wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Jak przekazał portalowi - "Gdyby coś się temu człowiekowi stało, to z pewnością bym o tym wiedział".

Na miejsce została wezwana policja, która ukarała nierozsądną kobietę. Kierująca otrzymała mandat w wysokości 1050 zł, a jej konto zasiliło 10 punktów karnych.