Aston Martin Valhalla kosztuje 700 tys. euro. Pierwszy Polak już go zamówił

Aston Martin Warszawa - autoryzowany i oficjalny dealer samochodów marki Aston Martin, w swoim ekskluzywnym salonie zlokalizowanym na Krakowskim Przedmieściu, zaprezentował wyjątkowy samochód. Mowa o modelu Valhalla, hybrydowym hipercarze, który zostanie zbudowany w limitowanej serii 999 egzemplarzy. Produkcja rozpocznie się w 2024 roku, a pierwsi klienci odbiorą swoje samochody w 2025 r.

Jak dowiedzieliśmy się w warszawskim salonie, cena startująca od 700 tysięcy euro netto, nie jest barierą dla poważnie zainteresowanych klientów. Podczas prezentacji auta Maksymilian Fus, brand manager marki Aston Martin powiedział, że pierwsze zamówienie na model Valhalla potwierdzone wpłatą zaliczki, już zostało złożone w Polsce.

Aston Martin Valhalla to obecnie najbardziej zaawansowany technicznie cywilny pojazd w portfolio brytyjskiej marki. Można właściwie powiedzieć, że to bolid z homologacją drogową. Nadwozie jest ultralekkie (masa własna poniżej 1550 kg) i pełne rozwiązań mających przełożenie na jak najlepszą aerodynamikę. Podstawowym materiałem użytym do budowy jest włókno węglowe. Zaskakująco przestronna jak na tego typu auto okazuje się kabina, wyposażona w różne udogodnienia z zakresu komfortu jazdy. Odpowiednio duży jest również otwór wejściowy do wnętrza - drzwi unoszą się wraz z fragmentem progu oraz z kawałkiem dachu.

Aston Martin Valhalla Fot. Rafał Mądry

Swoją oficjalną premierę Aston Martin Valhalla miał latem podczas Goodwood Festival of Speed. Sercem tej spektakularnej maszyny jest osadzony centralnie, 4-litrowy podwójnie doładowany silnik V8 o mocy 750 KM, skonstruowany przez inżynierów oddziału Mercedes-AMG. Dodatkowym wsparciem są jednostki elektryczne wytwarzające moc 204 KM (jedna przy tylnej osi zespolona z motorem spalinowym, druga zainstalowana przy przedniej). Łączna moc hybrydy jest obecnie szacowana na 950 koni mechanicznych i 1000 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Auto od 0 do 100 km/h przyspiesza w niecałe 2,5 s, a od 0 do 200 km/h w czasie poniżej 7 sekund. Wskazówka prędkościomierza może dobić do aż 350 km/h.

Moc na koła przenosi 8-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia automatyczna. Co ciekawe, konstrukcja ta nie ma klasycznego biegu wstecznego. Valhalla do tyłu pojedzie wykorzystując zamontowany na przedniej osi silnik elektryczny. Jednostka ta również umożliwi na dystansie kilkunastu kilometrów przejazd do przodu. Hipercar w trybie bezemisyjnym może poruszać się z szybkością do 130 km/h.

Aston Martin Warszawa sprzedający luksusowe auta legendarnej brytyjskiej firmy, świętuje rok działalności w Polsce. Właścicielem jest Auto Fus Group, mający w swoim portfolio również salony marek: Rolls-Royce, McLaren, Alpina, BMW, MINI, Alfa Romeo oraz Jeep. Centrum serwisowe aut marki Aston Martin jest zlokalizowane przy ul. Ostrobramskiej.

