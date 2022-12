Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

O przygotowaniu samochodu na zimę pomyśl już jesienią

Z racji tego, że zimą nie znajdziemy na to czasu, lub mogą przyblokować nas warunki, część czynności należy wykonać już jesienią. Dobrym przykładem będzie wymiana płynu do spryskiwaczy, gdyż odprowadzające go przewody w zimę mogą zamarznąć. To, o czym należy szczególnie pamiętać to wymiana opon na zimowe oraz kontrola poszczególnych podzespołów.

Gdy zima już nadejdzie, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, czy w samochodzie nie pojawia się wilgoć. Warto więc z tego powodu zainwestować w osuszacz powietrza i nie zostawiać mokrych rzeczy we wnętrzu auta. Domową metodą na pozbycie się wilgoci jest także wsunięcie pod dywaniki gazet czy też papieru toaletowego. Po odczekaniu kilkunastu godzin papier należy wymienić.

Sól zmorą kierowców

Zimą wiele dróg jest posypanych solą, także dobrym pomysłem jest inwestycja w woskowanie. Dzięki temu nasze podwozie będzie zabezpieczone przed jej zgubnym działaniem.

Jako że śnieg potrafi często pojawić się zupełnie niespodziewanie, upewnijmy się, że w naszych bagażnikach znajduje się skrobaczka. Jest to obowiązkowe narzędzie każdego kierowcy, które może bardzo ułatwić życie w czasie zimy.

Dziwne sposoby na zamarznięte szyby. Ludzie sięgają nie po płyn, a po ziemniaka

Mycie samochodu zimą?

To, czy powinniśmy myć nasze auta w czasie zimy to temat, który potrafi podzielić kierowców. W tym przypadku prawda leży jednak pośrodku. Myć samochód w zimę możemy, a nawet powinniśmy, jednak musimy pamiętać o kilku ważnych aspektach. Automatyczna myjnia samochodowa w zimę nie jest dobrym pomysłem. Zdecydowanie bardziej naraża lakier na zarysowania, a w przypadku wszechobecnej soli, to proszenie się o kłopoty. Zwłaszcza że wiele z nich korzysta ze zużytych i ostrych szczotek.

Zobacz wideo

Warto więc skorzystać z myjni samoobsługowych czy też, w miarę możliwości, własnoręcznie umyć samochód. Należy pamiętać też o podwoziu, które od czasu do czasu należy przemyć myjką ciśnieniową, pozbywając się tym samym soli i innych zabrudzeń, które mogłyby doprowadzić do korodowania elementów zawieszenia czy układu wydechowego.

Do ręcznego mycia auta powinniśmy wykorzystać ciepłą wodę, a także zabezpieczyć zamki. Jako że zaklejenie ich taśmą może nie wystarczyć, najlepiej posmarować je specjalnie przeznaczonym do tego smarem. Warto pamiętać też o uszczelkach, które skutecznie zabezpieczymy sylikonem dostępnym w spreju czy innych dozownikach.