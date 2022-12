Pojechała pod prąd na rondzie. "Ewidentnie porannej kawy nie było..."

Niektórzy kierowcy często bywają rozkojarzeni, przez co doprowadzają do różnego rodzaju absurdalnych, jak również niebezpiecznych sytuacji. Kierująca Audi z Bielska-Białej zalicza się do tego typu zmotoryzowanych. Mimo wszelkich możliwych znaków drogowych postanowiła pojechać na rondzie pod prąd.

