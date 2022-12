B-21 i B-23, czyli znaki z "pułapką". Czy też się na nią łapiesz?

Czy znak B-21 „zakaz skrętu w lewo" oznacza także zakaz zawracania? A czy znak B-23, czyli "zakaz zawracania" oznacza także zakaz skręcania? To tylko niektóre pytania, jakie często pojawiają się w głowach kierowców, którzy widzą na swojej drodze takie oznakowanie. Jak twierdzi policja, wbrew pozorom osób, które mają takie dylematy i nie bardzo wiedzą, jak brzmi prawidłowa odpowiedź, jest zdecydowanie więcej niż mogłoby się wydawać. Jak to właściwie jest z tymi zakazami?

Zakaz skrętu - mandat nawet do 3 tys. zł

Nie wszyscy kierowcy pamiętają, że tak naprawdę za znakiem B-21, czyli "zakaz skrętu w lewo" kryją się dwa zakazy. Spotykając na drodze takie oznaczenie kierowca nie może ani skręcić, ani wykonać manewru zawracania.

W przypadku niezastosowania się do tego znaku taryfikator przewiduje mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych.

W skrajnym przypadku funkcjonariusze mogą zakwalifikować naruszenie zakazu jako stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wbrew pozorom nietrudno sobie taką sytuację wyobrazić na dwujezdniowych drogach. W takim przypadku kierowcy grozić może już 1,5 tys. zł grzywny, a nawet 3 tys. w sytuacji recydywy.

Gdzie obowiązuje zakaz skrętu w lewo?

Bez względu na to, w którym miejscu zostanie ustawiony znak B-21, dotyczy on tylko najbliższego skrzyżowania. To oznacza, że za tablicą B-21, a przed skrzyżowaniem. kierowca może zarówno zawrócić, jak i skręcić w lewo. Jedyny przypadek, w którym manewr będzie zabroniony jest taki, w którym na drodze pojawi się linia podwójna ciągła lub pas zieleni oddzielający kierunki jazdy.

Kluczowe w przypadku znaku B-21 "Zakaz skrętu w lewo" jest nie tylko miejsce obowiązywania. Czasami oznaczenie nie dotyczy wszystkich typów pojazdów - decyduje wtedy o tym tablica T-22. Jeżeli na niej będzie wskazany rower, odnosi się cyklistów, gdy pojazd ciężarowy, odnosi się tylko do kierujących samochodami o DMC powyżej 3,5 tony. A na tym nie koniec. Czasami drogowcy uzupełniają znak B-21 tablicą F-7. Ta wskazuje, że skręt w lewo jest możliwy, ale nie w tym miejscu.

Zakaz zawracania – kiedy nie wolno tego robić

Jeszcze inną kwestią jest znak B-23, czyli "zakaz zawracania". W tym przypadku zabronione jest zawracanie, ale skręcać w lewo już jak najbardziej można. Istotne jest też ustawienie samego znaku. „Zakaz zawracania" obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie, a także na samym skrzyżowaniu. Chyba że wcześniej zostanie odwołany znakiem B-24 "Koniec zakazu zawracania".

Ogólny przepis mówi, że zawracanie w warunkach, w których manewr mógłby zagrażać bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu lub utrudnić ruch, możemy zapłacić od 200 do 400 zł.

To jednak nie jedyne sytuacje, w których zawracanie jest zabronione. Nawet jeśli nie ma znaku zakazu, to zgodnie z przepisami Kodeksu drogowego taki manewr zabroniony jest w:

tunelach,

na drogach jednojezdniowych,

mostach,

wiaduktach,

autostradach,

drogach ekspresowych.

Za złamanie tam zakazu grozi mandat w wysokości 200 zł. Jednak podobnie, jak przy złamaniu zakazu skrętu, tu także policjant może zakwalifikować manewr jako stwarzanie zagrożenie ruchu i wystawić znacznie wyższą karę. Jeszcze raz też przypominamy, że zawracania zakazuje też automatycznie znak B-21, czyli opisany wyżej znak "zakazu skrętu w lewo".

Kolejnym przypadkiem, w którym na skrzyżowaniu kierowca nie ma możliwości zawrócenia, jest pojawienie się oznaczeń wskazujących nakazany kierunek jazdy. Dotyczy to znaku C-5 "Nakaz jazdy prosto", C-2 "Nakaz jazdy w prawo za znakiem", C-4 "Nakaz jazdy w lewo za znakiem" oraz znaków pochodnych dających możliwość wykonania więcej niż jednego manewru (C-6, C-7 czy C-8).

Należy pamiętać też o tym, że przeszkodą do zawrócenia, może się stać znak P-4 "Linia podwójna ciągła". Pamiętajmy, że kierowca nie może jej przekroczyć!

Jak zawracać na skrzyżowaniu zgodnie z przepisami?

Gdzie zatem można zawracać? Tak naprawdę wszędzie tam, gdzie nie ma zakazu, ani nakazu jazdy na wprost. Inną sprawą jest to, że podczas samego manewru warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim warto wiedzieć, jak się ustawić na drodze. Tu zasada jest prosta. Konieczne jest zjechanie do osi jezdni w przypadku dróg dwukierunkowych lub lewej krawędzi w przypadku jezdni jednokierunkowej.

Co ważne, istnieje jedno odstępstwo od tej reguły - dotyczy ono pojazdów ciężarowych z naczepami. Wymiary auta w takim przypadku uniemożliwiają zawrócenie z lewej krawędzi. Samochód może się zatem ustawić przy prawej krawędzi i to z tego punktu przejechać na przeciwległą jezdnię lub część jezdni.