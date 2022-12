Wyniki sprzedaży aut mówią wszystko. Polacy nawet w kryzysie chętnie wybierają premium

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR na podstawie danych pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, przygotował interesujące dane na temat samochodów o DMC do 3,5 tony. Polacy w listopadzie zarejestrowali łącznie 39 719 takich aut (34 196 osobowych, 7451 dostawczych). W liczbie tej zawiera się 7451 nowych samochodów osobowych klasy premium, a to oznacza, że udział aut z wyższej półki w rynku osobowych pojazdów nowych wyniósł w listopadzie 21,8 proc.

Listopadowa sprzedaż jest wynikiem lepszym o 1,15 proc. w stosunku do października bieżącego roku, a także wynikiem wyższym o 13,95 proc. w zestawieniu z listopadem 2021 r., kiedy zarejestrowanych zostało 6539 aut grupy premium. Jak zauważa Samar, to nawet wynik lepszy, jak przed pandemią - w listopadzie 2019 r. wydziały komunikacji wpisały do swoich baz danych 6468 samochodów z segmentu premium.

Ze skumulowanych danych wynika, że w jedenaście miesięcy 2022 roku Polacy kupili i zarejestrowali 84 050 nowych samochodów klasy premium - o 2,07 proc. (1706 sztuk) więcej niż w takim samym okresie roku 2021.

Wysoka inflacja i pogorszona sytuacja gospodarcza Polski nie powstrzymuje firm oraz zamożniejszych obywateli przed kupowaniem drogich aut. Jak pokazują wyniki, udział premium w rynku systematycznie rośnie. Jakie dokładnie marki oraz modele aut cieszą się największym zainteresowaniem Polaków w 2022 roku?

Najwięcej w klasie premium sprzedaje BMW - 21 498 rejestracji. Na drugim miejscu plasuje się Mercedes z wynikiem 19 059 rejestracji, a trzecie miejsce na podium zajmuje Audi (17 449 rejestracji). Tuż za podium na czwartym miejscu mamy auta Volvo, których zarejestrowano 9843 sztuk. Piąte miejsce przypada marce Lexus - 4801 rejestracji.

Top 15 modeli premium - sprzedaż po 11 miesiącach 2022 roku:

Volvo XC60 - 4792 szt. Audi Q5 - 3288 szt. BMW serii 3 - 3068 szt. BMW X5 - 3022 szt. Audi Q3 - 2788 szt. BMW X3 - 2740 szt. Audi A3 - 2509 szt. Volvo XC40 - 2366 szt. BMW serii 5 - 2277 szt. Mercedes GLC - 2133 szt. Audi A4 - 2118 szt. Audi A6 - 2085 szt. Mercedes Klasy C - 2006 szt. Mercedes CLA - 1785 szt. Mercedes GLE - 1644 szt.