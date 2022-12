Rivian ma problemy. Chodzi o pluskwy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jakie problemy może napotkać firma motoryzacyjna? Błędy techniczne? Z całą pewnością. Brak surowców? Jak najbardziej. Strajk pracowników? I takie rzeczy się zdarzają. Rivian jednak ma inny problem.