Takie samochody kupują zwykli Polacy. Top 5 nowych aut Kowalskiego

Jak informuje IBRM Samar, z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że Polacy w listopadzie zarejestrowali 39 719 aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 tony. Liczba ta wzrosła w porównaniu do analogicznego miesiąca 2021 roku dokładnie o 1773 sztuk. Skumulowana liczba rejestracji po jedenastu miesiącach 2022 r. (439 382 szt.) jest jednak niższa od tej zanotowanej w 2021 roku dokładnie o 37 571 szt.

Po 11 miesiącach 2022 r. tytuł lidera rynku sprzedaży nowych samochodów w ujęciu ogólnym, utrzymała Toyota z liczbą rejestracji 66 887 aut. Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda z liczbą rejestracji 37 442 szt., a na trzecim miejscu uplasowała się Kia - 31 468 zarejestrowanych samochodów.

Jak prezentuje się Top 5 aut Kowalskiego? Najczęściej kupowanym nowym autem w 2022 r. przez osoby prywatne jest Dacia Duster. Jak donosi IBRM Samar, do tej pory popularny SUV sprzedał się w 4928 egzemplarzach. Na drugim miejscu znalazł się japoński crossover Toyota Yaris Cross z wynikiem 4805 szt., a na trzecim koreańska, wyżej zawieszona nad ziemią Kia Sportage - 4785 szt. Tuż poza podium uplasowała się Toyota Yaris (4747 szt.), a na piątym miejscu Hyundai Tucson (3400 szt.).

Co ciekawe, w wynikach za sam listopad to nie Duster święcił triumf. W jedenastym miesiącu 2022 roku Kowalski najczęściej wyjeżdżał z salonu Toyotą Yaris Cross (636 rejestracji). Dopiero na drugim miejscu była Dacia Duster (357 rejestracji), a za nią Kia Sportage (356 rejestracji).

Import aut coraz gorszy. Rekordowo wysoki średni wiek sprowadzanych

Mimo, że Dacia Duster to ostatnio najchętniej wybierany pojazd osobowy przez klientów indywidualnych, w sumarycznych danych zakupów klientów prywatnych oraz firmowych, przegrywa z innymi samochodami i ustawia się tuż poza podium na czwartym miejscu (10 037 szt. sprzedanych od początku 2022 r). W ujęciu łącznym, najczęściej kupowanym modelem osobowym w 2022 roku jest Toyota Corolla (19 600 szt.), za którą uplasowała się Toyota Yaris (11 080 szt.), a za nią Kia Sportage (10 515 szt.).

Klienci firmowi od początku 2022 r. zarejestrowali 17 031 sztuk samochodu Toyota Corolla. Drugie miejsce z liczbą 8757 szt. przypada Skodzie Octavii, a trzecie Hyundaiowi i30 - 7339 zarejestrowanych egzemplarzy. Dalej jest Toyota RAV4 (6384 szt.), a pierwszą piątkę zamyka Toyota Yaris (6333 szt.).