Pierwszeństwo pieszych. Co zmienia wyspa pośrodku przejścia? Dużo. Ale czy na pewno?

Obecny stan faktyczny w kwestii przepisów dotyczących pieszych jest jasny. Już przed wejściem na przejście uzyskują oni pierwszeństwo przed pojazdem. I cały czas przypominamy o tym w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl. Tylko jak się mają te zapisy do przejść rozdzielonych przy pomocy wyspy? No właśnie tu sprawa staje się nieco bardziej skomplikowana...

REKLAMA

Zobacz wideo Sugerowane przejście dla pieszych - Warszawa

Przejście podzielone wyspą i pierwszeństwo pieszych. Kluczowe są dwa przepisy

Zacznijmy jednak od początku. Kwestię pierwszeństwa pieszych reguluje art. 26 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ten wskazuje tak naprawdę na trzy obowiązki kierującego. Mowa o:

Zbliżając się pojazdem do przejścia dla pieszych kierowca powinien zachować szczególną ostrożność.

Prowadzący powinien zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego.

Kierujący musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo WCHODZĄCEMU na to przejście.

Tyle że w tym punkcie pojawia się art. 13 ust. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym. A ten mówi wyraźnie że:

Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Policja znów popisała się na pasach. Radiowóz wyprzedzał na przejściu

Wyspa a przejście dla pieszych. Co to oznacza w praktyce?

Połączenie dwóch powyższych przepisów oznacza, że w realnych warunkach drogowych kierującego może dotyczyć jeden z trzech scenariuszy.

Przejście dla pieszych jest podzielone wyspą, ale pieszy wchodzi na tą część drogi, którą porusza się kierowca. W takim przypadku pieszy ma oczywiste pierwszeństwo. Pieszy pojawił się, ale na części drogi zarezerwowanej dla przeciwnego kierunku jazdy. W takim przypadku kierujący nie musi ustępować mu pierwszeństwa, ale nadal musi zachować szczególną ostrożność i ZREDUKOWAĆ PRĘDKOŚĆ. Pieszy pokonał część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku jazdy i wszedł na wysepkę dzielącą przejście na pół. W takim przypadku zdecydowanie radzimy ustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Szczególnie gdy pieszy zbliża się właśnie do końca wysepki.

Nie ustąpisz pieszemu? Mandat to 1,5 tys. zł i 15 punktów

Sytuacja na przejściach dla pieszych, nawet tych podzielonych wyspą, jest jasna. Jasne są także kary za ewentualne wykroczenia popełnione w rejonie tych miejsc. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście oznacza według nowego taryfikatora mandatów grzywnę wynoszącą 1500 zł. Przy recydywie to nawet 3000 zł! Co więcej, za sprawą nowego taryfikatora punktów karnych kierujący dostanie też 15 punktów karnych.