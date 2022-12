Jeszcze więcej designu. C-HR to wytrzyma

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota C-HR to jeden z bardziej wyrazistych modeli, który został wprowadzony już dobrych kilka lat temu. Na początku swojej kariery nie przypominał niczego, co do tej pory oferował japoński producent. Jednak lata mijają i potrzeba następcy. Toyota pokazała model koncepcyjny, który może nadejść.

Projekt nowej koncepcyjnej Toyoty C-HR Prologue stworzył zespół European Design Development (ED2), który zaprojektował także aktualny model crossovera, dostępny w salonach.

Toyota C-HR Prologue to pierwsza wizja samochodu, który wkrótce może pojawić się na drogach całej Europy. Zaprezentowany model jest znacznie bardziej zaawansowany niż zwykłe auto koncepcyjne, dlatego już na tym etapie widać wyraźnie, że nowy projekt ma wciąż ten sam charakter, który zapewnił Toyocie C-HR sukces.

Toyota C-HR Prologue pozostała wierna swojemu DNA. Jej stylistyka jest nadal odważna, a jednocześnie bardziej wyrafinowana. Projektanci chcieli uzyskać za sprawą większych kół i krótszych zwisów taki wynik, że bez względu na kąt patrzenia sylwetka auta nadal miałaby się dobrze prezentować. Auto wygląda bardziej sportowo, a jednocześnie kabina stała się bardziej przestronna i praktyczna.

Stylistyka przodu jest zdefiniowana przez trójwymiarową strukturę i nachodzące na siebie kształty. Jej charakter podkreślają wąskie światła i zwężający się kształt grilla. Ten sam motyw dwóch nachodzących na siebie kształtów przewija się przez całe nadwozie, którego linie w zamyśle twórców przywodzą na myśl obracający się oszlifowany diament.

Stylistyka Toyoty C-HR Prologue została podkreślona zupełnie nową kompozycją trzech różnych kolorów karoserii. Z lakierem Metal Silver i Recycled Carbon Black kontrastuje akcent w kolorze Sulphur.

Toyota C-HR Prologue wpisuje się w strategię marki, by w drodze do neutralności klimatycznej udostępniać klientom szeroką gamę zelektryfikowanych samochodów opartą na różnych technologiach napędowych. Nowy model otrzymuje wydajny napęd hybrydowy oraz nowy układ Dual DNA Plug in Hybrid, który wzmocni ofertę niskoemisyjnych samochodów Toyoty. Baterie do modelu plug-in hybrid są montowane w europejskich zakładach Toyoty.