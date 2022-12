Kierowcy Tesli nie mają lekkiego życia. Są coraz częściej szykanowani na drogach

Jeden z amerykańskich serwisów informacyjnych poinformował o nowym zjawisku na amerykańskich drogach. Jak wynika z raportu opublikowanego na łamach Axios, w USA coraz mocniej rośnie niechęć do kierowców poruszających się samochodami marki Tesla.

Kierowcy elektrycznych samochodów stają się coraz częściej ofiarami agresji ze strony innych użytkowników dróg – zajeżdżania drogi, wykrzykiwania obraźliwych haseł, nieparlamentarnych gestów. Oprócz tego zdarzają się przypadki nieustępowania pierwszeństwa, a nawet blokowania w trakcie korzystania z ładowarek.

Pokrzywdzeni kierowcy samochodów marki Tesla coraz częściej czują się znienawidzeni i odrzuceni przez resztę społeczeństwa. Powodem takiego stanu rzeczy mają być kontrowersje związane z dyrektorem generalnym Tesli – Elonem Muskiem.

Kilka miesięcy temu przeprowadzono ankietę wśród posiadaczy samochodów tej marki. Większość była zadowolona ze swoich samochodów, ale nie brakowało negatywnych opinii na temat poglądów miliardera. Najczęściej przywoływano historie związane z przejęciem Twittera, które zdaniem klientów wpływają na niekorzyść całej marki.

Natomiast dziennik The Guardian zapytał kilku właścicieli Tesli o tę sprawę. Byli przekonani, że nękanie jest wynikiem ogólnej niechęci społeczeństwa do samochodów elektrycznych. Wszystko wskazuje na to, że oba wymienione powody mogą głównymi powodami takiego zachowania.